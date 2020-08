Día del niño: autorizaron a comerciantes a exhibir sus mercaderías en la vereda

Compartir

Linkedin Print

Comerciantes del microcentro de la ciudad y del Mercadito sacaron su mercadería a la vereda por autorización de la Municipalidad de Formosa por el día del niño. Es en el marco de la “feria centro off” que se desarrollará hasta el sábado. Lo mismo sucede en la zona comercial del Circuito Cinco.

Si bien muchos optaron por sacar sus productos, otros tantos decidieron no hacerlo porque aseguran que no tienen “información” al respecto y temen que los clausuren. “No sabemos qué hacer, dicen que podemos sacar las cosas a la vereda pero no nos informaron oficialmente al respecto”, contó un comerciante del microcentro al Grupo de Medios TVO.

“No creo que esto ayude a elevar las ventas, la gente está con mucho miedo y no llega a comprar si ve que hay gente. Yo no estaba al tanto de nada, me desayuné la noticia”, confesó otra.