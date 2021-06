Día del Padre: más comerciantes se sumaron a abrir los locales y atender desde la vereda

Compartir

Linkedin Print

Más comerciantes del microcentro de la ciudad, sobre todo los locales de venta de indumentaria, calzados y casas deportivas, se sumaron a la movida que inició el lunes en el Mercadito Paraguayo y también abrieron sus puertas, atendiendo a los clientes desde la vereda, teniendo en cuenta que este domingo se celebra el Día del Padre y buscan sumar ventas ante el difícil escenario que padecen.

En ese sentido, la vendedora de un comercio de indumentaria, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que “por delivery la verdad es que mucho no se vende, a la gente le gusta venir, probarse las cosas, es un poco complicado vender ropa por WhatsApp, entonces decidimos poner la mesa en la entrada y atender ahí a la gente. Muchos ya nos escriben y nos dicen más o menos qué quieren entonces cuando vienen afuera del local ven de cerca el producto y se lo llevan. A pesar del frio estamos teniendo ventas, la gente se acerca, muchos tienen permiso de circulación porque trabajan en el centro y aprovechan para comprar”.

En ese marco, lamentó que desde el gobierno no hayan avanzado esta semana en la apertura de los locales. “El Día del Padre es similar al de la madre, la gente viene y compra con tarjeta o con efectivo, pero siempre se llevan algo, es una fecha donde se mueve todo y es triste que no se nos haya permitido trabajar como siempre lo hacemos, no entiendo cuál es la diferencia con un supermercado que recibe clientes y compra de la misma forma que en un local”, expresó.

De la misma forma, desde un conocido comercio ubicado sobre la avenida 25 de Mayo, dijeron que pese al riesgo de ser multados, optaron por abrir atendiendo desde la vereda. “Nos pareció buena la idea de los compañeros del Mercadito Paraguayo y decidimos abrir de la misma forma, la gente desde la vereda nos indica qué quiere y nosotros se lo mostramos, si les gusta se lo llevan. Hasta ahora todo lo que estamos vendiendo por el Día del Padre son buzos y camperas, también medias que tenemos en promoción, hay de todo un poco, pero se nota que la gente tiene ganas de venir, de comprar algo para los padres de sus familias y nosotros estamos aprovechando para tener un poco más de ventas”, relató.

“Hay movimiento, es como que la gente se va animando de a poco, esperamos estos días tener un poco más de ganancias, venimos de meses muy complicados, vendiendo apenas dos o tres prendas por día, pero ahora se está moviendo un poco más. Hay policías en todo el centro, pero por suerte no nos dicen nada, estamos trabajando con el protocolo correspondiente y los clientes no entran a los locales. Esperemos que podamos seguir así, que podamos trabajar tranquilos”, expresó otro vendedor de la zona céntrica.

Compartir

Linkedin Print