Día Mundial contra la Trata de Personas: «En Formosa el grado de este delito es menor»

Este miércoles, con motivo de conmemorarse el Día Mundial contra la Trata de Personas, el Gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y la Policía de Formosa, concretó un taller informativo en las instalaciones del Galpón G de la Costanera desde las 08:45 horas.

De la apertura de la actividad, participaron el ministro de Gobierno Jorge Gonzalez, el ministro de Educación Julio Araóz, el titular del Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, Dr. Pablo Fernando Morán, el Jefe de Policía, comisario general Juan Moisés Villagra y el subjefe Norberto Rubén Mauri, y demás autoridades de distintas áreas de gobierno con participación en la prevención de este delito.

Al respecto Gonzalez, sostuvo que esta jornada fue una oportunidad para el encuentro de las personas y organismos que trabajan sobre esta temática y, sobre todo, llevar adelante acciones que permitan fortalecer las políticas públicas en ese sentido.

En este caso, en el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas, el área específica de la Policía de la provincia, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, organizaron esta jornada de reflexión con el fin de analizar este flagelo de carácter mundial “que nos ocupa a todos y que es necesario trabajarla de manera permanente”.

“Habida cuenta de las características que tiene el delito en sí, pero también de las características que están teniendo nuestras sociedades en este tiempo, en las que el individualismo se impone de una manera marcada, rompiendo las redes sociales, el tejido social y de esa manera facilitando la posibilidad de que este tipo de delitos persista en el tiempo y que vaya adquiriendo relevancia cada vez mayor”, indicó.

Asimismo, el funcionario aclaró que “no sólo nos manejamos en el mundo físico, tangible” sino también en el digital que es intangible, el de las redes sociales, internet, inteligencias artificiales “que muestra la imagen de una persona que no existe”.

“Eso complejiza la realidad y nos hace estar más atentos, más alertas y más comprometidos con poder analizar estas situaciones a la luz de las realidades que vivimos entre todos y todas”, opinó.

Y consideró que, para llevar adelante políticas públicas, es necesaria “la conjunción de todos los organismos del Estado” porque “cuando uno habla de seguridad no está hablando solamente de lo que es la tarea de la Policía de la provincia”, ya que se debe tener en cuenta que “la construcción de una comunidad segura requiere la participación de todos los organismos del Estado”.

“Pero hay un detalle que es fundamental en todas las políticas de Estado que es la participación comunitaria. Sin participación comunitaria es imposible llevar adelante ninguna política porque el destinatario de toda acción política es la persona humana; y el centro y eje de toda decisión es la persona humana”, aseveró.

En cuanto a las particularidades de ser una provincia ubicada en la zona de frontera, Gonzalez dijo que “la misma dinámica” hace que aparezcan “situaciones que en otros lugares pueden no existir”.

“No significa esto que sea más complejo o menos complejo sino que tiene sus particularidades, que son necesarias atenderlas desde una perspectiva local en una mirada más integral. Y es algunas veces lo que está faltando, es que se encuentre esa posibilidad de que, desde una perspectiva integral, desde lo nacional, podamos tener las voces locales que permitan ir ajustando a cada realidad esa situación”, explicó.

Y añadió: “Porque no es lo mismo una realidad en nuestra zona de frontera, de la ciudad de Formosa, en la que tenemos el río Paraguay, a la situación particular de Clorinda, en donde el Pilcomayo es prácticamente un riacho, o en la de la zona de frontera seca, que es muy distinta a las situaciones que podemos tener en las provincias de Santa y Jujuy”.

Respecto a la situación de la provincia con este delito, en relación al país y el resto del mundo, el Ministro solicitó tener en cuenta que en Formosa “tenemos un modelo de provincia que nos permite una actuación de manera integral”.

“Nosotros tenemos una muy buena relación con los dos juzgados federales que existen, con las dos fiscalías federales que existen, que son las que intervienen en este tipo de delitos. Tenemos una institución policial comprometida con la realidad provincial, y tenemos un Estado con una presencia importante que nos permite ir cubriendo todos los aspectos que sean necesarios de la colaboración necesaria que este tipo de delitos requieren”, ahondó.

Este panorama, también, implica tener una articulación con las distintas provincias porque “es un delito complejo que, en muchas ocasiones, es trasnacional” lo que significa “que las coordinaciones tienen que estar a la orden del día”.

“Y, fundamentalmente, tiene que haber una actitud de buena predisposición por todos los actores para poder llevar adelante las acciones correspondientes”, cerró.

Por su parte, la subcomisario Natalia Núñez, a cargo de la sección de Trata de Personas, dependiente del Departamento de Informaciones Policiales, recordó que la misma fue creada en 2009 y que, como personal policial, “somos auxiliares de la justicia que trabajan de manera articulada con los demás organismos del Estado”.

“Otra de las funciones que tenemos como personal policial es la prevención y represión de este delito. Nosotros, al tomar conocimiento, se articula con los juzgados federales, ya que es un delito federal”, agregó.

En ese sentido, precisó que, una vez recepcionada una denuncia o tomado conocimiento de un caso a través de las redes sociales, se investiga y se le da intervención a la justicia federal que corresponde.

“Gracias a las políticas públicas de Gobierno y la prevención que se realiza de manera permanente con los diferentes organismos estatales, el grado de este delito es menor en comparación a otras provincias”, aseveró.

Y concluyó: “tenemos, como Policía, un acercamiento a la comunidad, así que es más que nada informar en forma permanente a la comunidad sobre este delito y la manera de poder detectarlo, para poder, por supuesto, hacer la denuncia”.