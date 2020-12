Día Mundial de la Lucha contra el VIH: qué es, cómo se contagia y cómo se previene

Compartir

En el marco de un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico infectólogo Julián Bibolini, se refirió al Día Mundial de la Lucha contra el VIH y habló sobre cómo se contagia, cómo se previene y las semejanzas y diferencias con el coronavirus.

En 1988 la Organización Mundial de la Salud conmemora este día que, según el especialista, sirve para hacer hincapié en la importancia del impacto que tuvo y que afecta al mundo hace más de treinta años; “y hoy todavía continúa, no hay curas y aún hay pacientes”.

Coronavirus vs VIH

En ese sentido, Bibolini sostuvo que el VIH también es una infección viral como el coronavirus y brindó datos de la cantidad de afectados por ambas pandemias.

“Desde que comenzó la pandemia del VIH se infectaron alrededor de 75.700.000 personas, de coronavirus llevamos 62.300.000. Todavía la infección de VIH tiene más personas infectadas, pero una cosa son treinta años de pandemia y otra es un año con respecto al COVID”, aclaró el médico.

También, son 32.700.000 las personas fallecidas por HIV y 1.400.000, por coronavirus.

“Si uno ve cuantos diagnósticos y cuantos fallecidos hay, nos habla de que la tasa de letalidad es mucho más alta el VIH que el coronavirus”, señaló Bibolini.

Y agregó: “Actualmente están cursando activamente la infección de VIH alrededor de 38 millones y de coronavirus, 22.500.000; la diferencia es que en algún momento el coronavirus va a descender mucho más rápido porque se cura, en cambio el VIH no tiene cura”.

Respecto a cómo se contagian ambas infecciones, el profesional manifestó que el coronavirus requiere de la secreción que se transmiten al toser, hablar, estornudar, besar o compartir algún utensilio como mates, cubiertos, vasos.

En cambio, el VIH es todo lo contrario ya que, en Argentina, más del 98% de los casos se debe a relaciones sexuales sin preservativo; en menor porcentaje se transmite de una madre a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia; y en menos frecuencia a través del uso compartido de agujas.

¿Qué es el VIH?

Bibolini fundamentó que el VIH, es el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, que invade y destruye las células de las defensas.

“Si uno ve el coronavirus hay un periodo de incubación, de 24 horas a 12 días, ya debería haber síntomas, en cambio el VIH puede pasar muchos años hasta empezar a tener los síntomas y depende que se haya destruido esas defensas y en ese momento”, desarrolló.

Y continuó: “Cuando aparecen los síntomas es la fase que llamamos Síndrome de inmunodeficiencia humana, que es el SIDA, es la etapa avanzada de la infección causada por el virus del VIH”.

Por lo cual, si una persona es diagnosticada durante el momento del SIDA, con tratamiento puede salir de esa etapa y quedar sólo con la infección de VIH.

“EL VIH tiene tratamiento, es un gran avance de estos años, al principio era un coctel inmenso, mucha toxicidad, hoy día la tecnología y el avance medico permite que con uno o dos comprimidos por día sean suficiente, es muy efectivo y bien tolerado”, aseveró el entendido del tema.

Pero advirtió que, “por desgracia”, no hay cura ni vacunas; pero sí tratamientos efectivos que permiten que personas portadoras que antes fallecían, hoy puedan vivir con una infección crónica y hacer “una vida normal”.

¿Cómo no se transmite?

El VIH no puede transmitirse ni en baños públicos, ni compartiendo toallas, sabanas, ropas, o mate, cubierto, vaso, porque la saliva no transmite. Tampoco hay infección si ocurre una relación sexual con preservativo, porque garantiza el cero riesgo si se usa correctamente.

No se contagia tampoco a través de mosquitos, como el dengue, que también es un virus pero que se adaptó a vivir afuera del cuerpo humano y dentro de un mosquito, pero el VIH no está adaptado para eso.

¿Cómo saber si se tiene HIV?

La única manera de saberlo es haciéndose el test específico de VIH, a través de un análisis de sangre. El mismo es gratuito y es confidencial en cualquier centro de salud o laboratorio.

¿Cómo prevenir?

Por último, Bibolini indicó cómo prevenir dicho virus y marcó dos puntos importantes para este objetivo.

“Hoy día con el uso del preservativo, es el mejor método para evitar la transmisión del VIH, sífilis, hepatitis, incluso el embarazo”, detalló.

Y concluyó: “La otra forma de prevenir nuevas infecciones, es haciendo el diagnostico y tratamiento temprano en una mamá, para que cuando nazca el bebé sea sano”.

