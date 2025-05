Día Mundial del Asma: uno de cada10 argentinos padece la enfermedad

El responsable del Servicio de Neumonología del Hospital de Alta Complejidad (HAC), Héctor Varas, se refirió al Día Mundial del Asma y al necesario diagnóstico y control adecuado de esta enfermedad, para tener una vida plena.

Señaló que uno de cada diez argentinos la padece y se calcula que unas 300 millones de personas sufren de asma en el mundo.

La conmemoración internacional promovida por la Iniciativa Global para el Asma (GINA) busca aumentar la conciencia sobre esta enfermedad respiratoria que, aunque no tiene cura, puede controlarse con el tratamiento adecuado.

El Servicio de Neunomología del HAC atiende los días lunes, martes y miércoles, y además cuenta con un espacio para la demanda espontánea de pacientes que puedan sufrir alguna descompensación. Está conformado por cinco médicos, tres pertenecen a la planta del Hospital, y dos se encuentran en formación, cursando la residencia.

“Es importante saber que no se va a curar pero se puede prevenir y tener una vida completamente normal, inclusive hacer deportes o alguna otra actividad sin problemas”, explicó Varas.

En tanto la médica residente del último año Daniela Cabral recordó a las personas que tienen síntomas como: tos persistente, presiones del pecho o sibilancias, que realicen la consulta médica correspondiente, por lo menos una vez al año.

Varas precisó en tanto que el Servicio de Neumonología atiende distintas patologías respiratorias, y en cuanto al asma, se ofrece la realización de un estudio completo, para medir la función pulmonar, entre otros.

“Los días de atención son los lunes, martes y miércoles, y también tenemos un espacio para demandas espontáneas o pacientes que en su evolución se descompensan, le damos también un soporte para esos pacientes”, añadió.

Advirtió el médico que un 30% de las personas no saben que son asmáticos. “Entonces es importante que ante cualquiera de estos síntomas consulten a su médico y no se automediquen”, pidió.