Diagnosticaron un nuevo caso positivo; es un niño de 3 años proveniente de Neuquén

Compartir

Linkedin Print

En las últimas 24 horas se realizaron 595 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.

Se trata de un niño de 3 años procedente de la provincia de Neuquén junto a su grupo familiar, en el marco del proceso de ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante el resultado positivo de su hisopado de ingreso, el mismo fue trasladado junto a su padre al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.

En ese contexto, a la jornada de ayer, la provincia de Formosa diagnosticó 256 casos de coronavirus, de los cuales 191 se recuperaron, 42 continúan activos y uno falleció. Además, hubo 22 casos en tránsito con egreso de la provincia y se realizaron 30.738 con el 0,83% de positividad).

Con relación al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, se diagnosticaron 66 casos de los cuales 6 permanecen activos. Y 127 personas en cuarentena.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia detectó el ingreso de 796 camiones de carga; controló en la vía pública a 7.534 personas y 5.627 vehículos; labró 123 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y 318 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; registró 3 ingresos irregulares judicializados; e intervino cuatro fiestas privadas

Ingreso masivo

Por otro lado, el organismo comunicó que avanza el proceso de ingreso masivo de personas al territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes del programa de ingreso ordenado y administrado y los casos prioritarios por razones humanitarias, de salud, de educación y por trabajos esenciales.

Para este viernes, confirmaron su ingreso 75 personas hasta el momento, de las cuales 32 corresponden al fallo de la Corte Suprema, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes en la provincia.

Asimismo, el Consejo indicó que ya son 112 los casos positivos a coronavirus detectados en el marco del ingreso masivo ordenado judicialmente, de los cuales 75 corresponden a certificados de PCR positivos enviados previamente y 37 detectados por los hisopados de control realizados en nuestro territorio.

Combate frente

a la pandemia

Por último, el organismo anticipó que se acerca el vencimiento del plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el ingreso masivo de personas al territorio.

El 14 de diciembre se informará al máximo tribunal sobre el cumplimiento de la manda judicial, en el marco del respeto a todos los protocolos preventivos establecidos por la provincia en uso de sus legítimas facultades en materia sanitaria.

“Queda demostrado que el combate frente a una pandemia no se hace desde políticas partidarias, sino desde políticas de Estado claras, precisas y firmes”, aseveró el Consejo.

Y concluyó: “Lejos de cualquier especulación política y a pesar de los costos que pudieran haber significado, el Gobernador de la Provincia ha sostenido con firmeza y convicción la estrategia sanitaria que nos permitió obtener hasta el momento, trabajando juntos, los mejores indicadores sanitarios del país frente al coronavirus. Unidos, organizados y solidarios, no existe obstáculo que los formoseños no podamos vencer”.

Compartir

Linkedin Print