Diagnóstico de JxC sobre situación social: «Uno de cada tres trabajadores es pobre»

En La Matanza, bastión electoral del peronismo, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio afirmó que “el Estado debe volver a tomar la dirección de la política social de manera directa, sin intermediación, terminando el clientelismo político y estando al servicio del desarrollo integral de cada persona”.

Fue una de las definiciones que surgió del encuentro temático que la conducción nacional de JxC realizó en un club de San Justo, con la presencia de sus máximas figuras -menos Mauricio Macri-, además de especialistas de las cuatro fundaciones de los partidos que integran la coalición -Pensar (PRO), Alem (UCR), Hannah Arendt (CC) y Encuentro Federal (Encuentro Republicano Federal)-, legisladores nacionales y provinciales y referentes sociales del espacio.

Los especialistas de las fundaciones brindaron primero un informe sobre la situación social en la Argentina, que fue lapidario: “La pobreza en nuestro país alcanza a 17,2 millones de personas (un 37% de la población), de las cuales 3,8 millones están en situación de indigencia (un 8%), afectando particularmente a más de 5,7 millones de niños y niñas”, se afirmó en la reunión.

“Lejos de ser solo una cuestión coyuntural, es una situación persistente en el tiempo. En los últimos 35 tuvimos un 36% de pobreza promedio y nunca estuvimos por debajo del 26%. Hay un núcleo del 30% de la población que vive una situación de pobreza estructural. En Argentina, trabajar no implica no ser pobre. Más de 5 millones de ocupados son pobres, lo que representa a 1 de cada 3 trabajadores”, ampliaron.

Por eso, Juntos por el Cambio concluyó que “no se puede cambiar esta realidad sin una macroeconomía ordenada y un plan de crecimiento y desarrollo claro, que contemple reformas estructurales que potencien capacidades productivas del sector privado”. “Pero con eso solo no alcanza -advirtió-. La política social y la política económica deben estar integradas, para que cada una actúe en complemento y potencie a la otra. En esta integralidad y heterogeneidad reside la posibilidad de éxito de la construcción de una matriz de desarrollo nueva, que nuestro país necesita”.

En los discursos finales, Rodríguez Larreta habló sobre la importancia de estos espacios temáticos y destacó la necesidad de tener un programa consensuado por todo JxC, mientras que Bullrich pidió una política que sea la del Estado de Derecho, que construya ciudadanía. Toty Flores hizo hincapié en la importancia de “no robar, no mentir y no usar a los pobres”, además de rechazar “las posiciones extremas”, y Morales efectuó una autocrítica sobre la política social, pero cuestionó a algunas organizaciones sociales y puso como ejemplo lo que pasó en su provincia, Jujuy.

“Hay que terminar de una buena vez con los que están en ambos lado de la ventanilla: clientelismo, intermediarios y punteros que usan a los pobres -dijo-. La salida es con trabajo, esfuerzo y con una educación que dé sentido y forme para el mundo del trabajo y un mundo cada vez más cambiante”.

Además de la propuesta de que el Estado se haga cargo en forma directa de la política social, otras de las conclusiones del encuentro en La Matanza fueron las siguientes:

“La mejor política social es el trabajo. Necesitamos tanto de una macroeconomía estable, como de herramientas concretas que permitan mejorar la empleabilidad y formalizar el trabajo de los sectores vulnerables , dando lugar a la articulación real entre el sector público y privado”.

“Red de protección social para la igualdad y la libertad. Las políticas sociales en su conjunto deben construir una red de protección social clara y transparente, basada en la autonomía, el desarrollo y la libertad de la persona, con prioridad en la primera infancia”.

“Los programas sociales deben ser efectivos. Los planes sociales deben tener objetivos claros, ser directos, temporales y condicionados de modo que sean concebidos como un puente entre donde estamos y queremos estar”.

