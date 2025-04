Dialogan, pero sin certezas: la oposición busca una alianza de cara a las elecciones

El diputado provincial Adrián Bogado confirmó que Nuevo País mantiene conversaciones con distintos espacios opositores para explorar la posibilidad de una alianza electoral antes del vencimiento del plazo el 1° de mayo. Aunque reconoce las dificultades, apuesta al diálogo y a priorizar una agenda provincial.

A menos de dos meses de las elecciones en Formosa, la oposición mantiene conversaciones en busca de una posible alianza que le permita disputar con mayor fuerza el poder provincial. Así lo confirmó el diputado provincial Adrián Bogado, referente del partido Nuevo País, quien afirmó que están en pleno diálogo con otras fuerzas políticas antes del vencimiento del plazo legal para constituir frentes electorales, que opera este jueves 1° de mayo.

“Nosotros como un partido también parte de la oposición estamos hablando, dialogando con las diferentes fuerzas políticas para ver si llegamos a un acuerdo; sino, se participa cada uno desde su espacio político”, señaló Bogado.

El contexto electoral es especialmente significativo este año en Formosa. El 29 de junio, los formoseños no solo elegirán diputados provinciales y concejales, sino también convencionales constituyentes que estarán habilitados para reformar la Constitución provincial en su totalidad.

“Va a ser una elección muy importante. Porque no solamente elegimos cargos legislativos, sino que se elige la posibilidad de modificar la ley fundamental de la provincia, que es la Constitución. Es un momento crucial para Formosa”, remarcó el legislador.

Diferencias internas, un

obstáculo difícil de salvar

Aunque las conversaciones entre sectores opositores continúan, Bogado fue claro al afirmar que la posibilidad de una alianza no es sencilla. “Yo me manifesté en otras oportunidades: es muy difícil, porque hay posiciones encontradas”, admitió. Si bien aclaró que históricamente han formado frentes amplios con partidos de distintos orígenes —como radicales, peronistas disidentes, PRO e independientes—, las divisiones actuales dificultan la unidad.

Uno de los puntos de fricción es la posición frente a Javier Milei y La Libertad Avanza, lo que genera cortocircuitos internos entre actores nacionales y provinciales. “Fernando Carbajal, por ejemplo, ha dicho que no compartiría una alianza con La Libertad Avanza. A su vez, ese espacio manifestó que tiene diferencias sustanciales con otros referentes como el senador Poltroni”, explicó.

Según el diputado, aunque la elección es de índole local, la coyuntura nacional se entromete inevitablemente: “Por eso es difícil, porque si bien es una elección local, la cuestión nacional está presente”.

Una postura de diálogo,

con foco en Formosa

Pese a las diferencias, desde Nuevo País aseguran que mantienen una posición de apertura. “Nuestra posición es de diálogo, de construir con la mayoría de los partidos de la oposición. Como es una elección local, creemos que hay que priorizar lo nuestro, lo de Formosa. Lo nacional se verá en octubre”, subrayó Bogado.

El legislador alertó que lo que está en juego es más que una simple renovación legislativa: “El año pasado la Legislatura declaró la necesidad de reforma constitucional por ley, y no es una reforma parcial: son los 189 artículos los que podrían cambiar. Por eso esta elección es sumamente importante”.

En ese sentido, remarcó la necesidad de actuar con prudencia, y reafirmó el compromiso del partido con el proceso de diálogo: “Estamos dialogando para poder llegar a un acuerdo entre los sectores de la oposición, porque entendemos lo que está en juego”.

Decisión personal:

no será candidato

Consultado sobre su rol personal en la campaña, Bogado confirmó que no será candidato en estas elecciones, una decisión que ya había tomado hace un año y comunicado internamente a su equipo político.

“Es una decisión personal de no hacer política para mí. Sigo como presidente del partido, acompañando al equipo. Este es el momento de figuras como Gabi Neme, Mara Amarilla (diputada), Patricio Evans (concejal), y mucha gente independiente que hoy se suma a la política. Mi rol es acompañar desde la conducción”, aseguró.

Reforma constitucional:

el trasfondo de la elección

Uno de los temas centrales de la elección es la reforma de la Constitución provincial, y particularmente el artículo referido a la reelección indefinida del gobernador Gildo Insfrán. “No hay que olvidar que la reforma se convocó días antes de que saliera el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional ese artículo”, sostuvo Bogado.

Aunque ve con buenos ojos la posibilidad de limitar la reelección, advirtió sobre el posible intento de “resetear” los mandatos: “Espero que no sea una estrategia para que el gobernador se presente de nuevo con una Constitución nueva, como si se empezara de cero. Las leyes no son retroactivas”.

Más allá de la discusión sobre la reelección, Bogado reconoció que hay aspectos positivos en la posibilidad de actualizar la Carta Magna: “Se puede modernizar, sí, pero hay que aclarar que nuestra Constitución, reformada en 2003, ya es muy moderna. Es reconocida a nivel académico. El problema no es la ley: el problema es que hay que cumplirla”.