Diana Mondino criticó los préstamos de la Anses: «Si sos jubilado es casi seguro que te vas a morir»

La canciller cuestionó los créditos a los jubilados en medio del escándalo por la investigación sobre los seguros en el organismo encargado de la seguridad social

En el marco de las presuntas irregularidades en la contratación de los seguros de Anses para los préstamos subsidiados destinados a jubilados y pensionados, la canciller Diana Mondino cuestionó ese método de financiamiento y generó polémica en las redes sociales con su declaración.

“Ya por definición todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas?”, dijo la funcionaria en el programa de Mirtha Legrand, quien recientemente cumplió 97 años y le respondió a la funcionaria: “Yo pienso vivir muchos años más”.

Las declaraciones de Mondino se dan tras la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES. El expresidente Alberto Fernández ya suma dos imputaciones en la causa.

La canciller precisó además que el expresidente “conocía perfectamente los temas” y que “está complicado” en la investigación. Asimismo, defendió que los organismo públicos utilicen el mecanismo del autoseguro para tener cobertura, en lugar de contratarlo con una aseguradora, ya sea pública o privada.

Las presuntas irregularidades, según se investiga, se originó a partir de un decreto presidencial que ordenaba a todos los niveles del Estado a contratar a Nación Seguros, empresa que pertenece al Banco Nación, como aseguradora de riesgos en sus prestaciones. En cada contratación habrían intervenido empresas privadas, pertenecientes a terceros, a quienes se les cuestiona, la necesidad de su intermediación, y las comisiones que habrían percibido.

De acuerdo al ex titular del organismo previsional, Osvaldo Giordano, cuando asumió el control de la Anses, en diciembre de 2023, se pagaban $1.700 millones por mes a Nación Seguros.

La presentación judicial, que hicieron de manera conjunta la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el nuevo titular del organismo, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, apunta de manera puntual contra Federico D’Angelo Campos, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y que en la actualidad es concejal de Unión por la Patria en el partido bonaerense de Quilmes.

A este exfuncionario se lo acusa de haber ocasionado “perjuicio al Estado Nacional por comisiones y costos de intermediación en pólizas de seguro contratadas en Nación Seguros, en el marco de la operatoria ‘Créditos Anses’”. Los denunciantes pidieron que se determine si D’Angelo “contrató coberturas de seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.

De acuerdo con la investigación, “se detectó un perjuicio al Estado Nacional” que habría ocurrido por el accionar de D’Angelo. También “se observó que la selección de los bróker y aseguradores que realizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES eran a dedo, de manera discrecional, arbitraria” y, sobre todo, “sin expediente digital alguno, ni justificación técnica”.