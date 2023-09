Días atrás comenzó el proceso para registrar los vehículos para trabajar como conductor de Uber

Juan Labaqui, gerente de comunicaciones para Cono Sur dialogó con el Grupo de Medios TVO y habló acerca de la llegada de Uber a Formosa y aclaró que aún no ha llegado a la provincia, pero si comenzó el proceso para registrar los vehículos para aquellos que quieran trabajar con este sistema de transporte.

Labaqui comenzó diciendo: «aún no funciona la aplicación en la provincia de Formosa, lo que se indicó días atrás fue un proceso para llegar hasta ahí, lo que estamos haciendo es registrar a la gente que quiera manejar con la aplicación en la provincia pueda registrarse ya sea con su auto particular, un taxi o una moto y a partir de ahí ofrecer el servicio en la ciudad».

En cuanto al tiempo de demora para la prestación del servicio, indicó que en lanzamientos recientes la demora fue de entre 4 o 5 semanas. La cantidad de vehículos es relativa e incluso en ciudades en donde ya está funcionando la aplicación fue en crecimiento tanto para usuarios como para conductores.

Tarifas

En relación a la definición de tarifas aseveró que esto varia de ciudad en ciudad, pero siempre hay elementos que se tienen en cuenta yales como tiempo, distancia, pero esto puede varia a lo largo del día.

En cuanto a regulaciones explicó «todo lo que sea regulaciones en Argentina funcionan por la actividad en específico, la regulación de remises y taxis es para esas actividades, en ningún momento Uber pretenderá hacerse pasar ni por un remis ni por un taxi, lo que se ha hecho es avanzar sobre regulaciones específicas. Hoy la regulación en Formosa no contempla la actividad del Uber, no es que no se cumple».

«Nosotros siempre estamos a disposición de las autoridades de cada provincia y entendemos que esa es una decisión de los legisladores de cada ciudad y es parte de nuestro trabajo en esos casos sentarnos y ofrecer la información que tenemos disponible acerca de la aplicación y también la experiencia de otras ciudades».

Seguros y condiciones

En el caso de Uber, explicó «tenemos la misma póliza de seguros en todas las ciudades, en todos los productos, en todos los viajes del país y esto lo que hace es cubrir accidentes personales y responsabilidad civil durante todo el viaje para la persona que esta conduciendo, pero también para los usuarios que están en viaje. Respecto de las condiciones hay que decir que son diferentes a la de taxis y remises, pero porque la actividad es distinta».