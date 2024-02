Dibu Martínez antes de París 2024: «Si hay algo que me falta en la Selección es ganar los JJ.OO.»

Tras la épica victoria ante Brasil por 1-0 en la última fecha del Preolímpico, la Selección Argentina sacó pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y tras la clasificación, comenzó a plantearse el debate sobre qué jugadores mayores a 23 años deberían acompañar a la Albiceleste en la cita olímpica.

Obviamente, el primer nombre que apareció fue el de Lionel Messi, que podría ir en busca de una nueva medalla dorada. Pero Leo no fue el único, ya que también se ha rumoreado con la convocatoria de Ángel Di María. Y ahora, otro referente de la Scaloneta se candidateó para los JJ.OO: el Dibu Martínez.

«Miré la final (del Preolímpico), me gustó el equipo. Si hay algo que me falta en la Selección es ganar los Juegos Olímpicos, comentó el arquero en diálogo con DSports.

De todas maneras, el Dibu aseguró que hay dejarle espacio a los jugadores que lograron la clasificación: «Los jóvenes siempre necesitan la chance y si a nosotros nos va bien en la Copa América y la ganamos, hay que dejarle lugar a los chicos. Si ellos están en un buen momento, no hay por qué cambiar».

Además, Martínez le demostró su confianza a Leandro Brey, quien se lució en el duelo ante Brasil con un par de atajadas clave. «Es muy difícil seguir a los jóvenes por los horarios. Pero hoy en día el nivel está muy bien, la vara está cada vez más alta. Con los arqueros no tenemos problemas», opinó.

El actual jugador del Aston Villa también habló sobre lo próximo que se le viene a la Selección: «La Copa América es mi meta. Es una edición diferente, se juega en Estados Unidos y va a ser un mini Mundial. Pero después, que pase lo que tenga que pasar».

Por último, el Dibu reveló lo que lo motiva a jugar (y querer ganar más cosas) con Argentina: «Es muy fácil decir ‘ya gané todo’. Yo me sigo proponiendo objetivos. Quiero llegar a 100 partidos con la Selección, con la mayor valla invicta de la historia. Pienso que lo puedo lograr. Soy un enfermo en conseguir esos objetivos. Es yo contra yo, todos los años. Me quiero superar a mi mismo».

Qué selecciones

están clasificadas

por a París 2024?

Argentina

República Dominicana

Egipto

Francia

Israel

Mali

Marruecos

Nueva Zelanda

Paraguay

España

Ucrania

Estados Unidos

Todavía restan definir cuatro plazas para los Juegos Olímpicos. Tres saldrán de la Copa de Asia Sub 23 y la restante de un repechaje entre una selección de África y otra asiática.