Dibu Martínez: «Trato de superarme año a año a mí mismo»

Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa y considerado uno de los mejores en su puesto, analizó en un mano a mano con ESPN su temporada de su equipo en la UEFA Champions League y la Premier League, y también contó cómo lo afectó personalmente el reconocimiento y se mostró muy autocrítico con su actuación individual.

El guardavallas argentino aseguró estar «orgulloso» de la performance de los Villanos: «Desde que llegué hemos ido en crecimiento, estamos peleando para entrar en Champions», recordó Dibu.

No obstante, el campeón mundial no puede evitar ser exigente consigo mismo y señaló: «No contento por lo individual y por no conseguir los objetivos pero si en lo colectivo”. Aston Villa quedó eliminado en cuartos de final de la Champions, ni pudo llegar a la final de la FA Cup.

Pero con 34 partidos como titular en la Premier League, Martínez apenas pudo mantener su valla en cero en 6 y recibió 45 goles.

Por otro lado, Dibu analizó la razón por la que Aston Villa no pudo llegar más lejos en Europa y dar pelea por el título de la liga inglesa. Para él, la clave eran los refuerzos y las venta.

«Llegaron a finales de enero, febrero, sólo para unos partidos, no teníamos un plantel tan competitivo, los cambios, si tuviéramos este equipo a dónde podríamos haber llegado, esa es la pregunta. Hubo que vender jugadores. Competimos como podemos pero para llegar a instancias grandes necesitas mejor plantel”, reflexionó.

Y pensando en un título local, para Dibu Martínez todavía queda mucho trabajo por delante: «Nos falta para pelear Premier. Uno da lo mejor, pero ese paso se puede dar en tres, cuatro años más”.

Cómo le cambió la vida el éxito y la popularidad a Dibu Martínez

«Soy muy simple, sigo mi misma rutina», le aseguró el arquero a ESPN. Aunque aceptó: «Obviamente ser campeón mundial te da un plus a la hora del respeto, la gente, los árbitros. Pero yo busco siempre mis objetivos me peleo yo contra yo, me quiero superar, jugar 60 partidos y terminar sin lesiones también es ganar. Voy a jugar probablemente más partidos que el año pasado, ya es mejor”.

Con respecto a la mirada de los demás y las críticas y/o halagos que pueda recibir, el arquero señaló que le es casi indiferente: «Lo que opinan no me afecta, pueden opinar mucho, bueno o malo pero sé quién soy, la persona que soy, muchos te juzgan por un partido, yo salgo a la cancha y quiero ganar. Afuera de la cancha soy papá, marido, hijo, solo que adentro quiero ganar, nada más”.

Por otro lado, reconoció que la popularidad sí lo obligó a cambiar algunas conductas en su vida personal: «Cuando voy a Argentina puedo hacer menos cosas de lo que me gustaría, no puedo llevar a mi sobrina al parque pero si siempre vamos de vacaciones juntos. La plata a nosotros no nos cambió”, aseguró.

«Trató de superarme año a año a mí mismo, quiero dejar la vara bien alta”, reiteró, aunque sabe que en algún momento, tendrá que dejarle su lugar a las nuevas generaciones: «Son cosas que uno quiere cumplir, si salir campeón implica dejarle la camiseta a otro, es algo que un día se dará”.