Dictarán un taller para ingresantes al Poder Judicial, orientado a familiares de afiliados a la UEJN

La propuesta es organizada por la Seccional 3 Formosa del gremio UEJN y busca preparar a quienes aspiran a ingresar a la Justicia provincial. La inscripción permanece abierta hasta este fin de semana.

En el marco de su compromiso con la capacitación y el acompañamiento a sus afiliados y sus familias, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Seccional 3 Formosa, anunció la realización de un Taller Orientativo y Gratuito para Ingresantes al Poder Judicial, que se llevará a cabo en la ciudad de Clorinda el próximo lunes 5 de mayo.

La actividad, que había sido originalmente programada para el martes 29 de abril, fue reprogramada por cuestiones organizativas, según informaron desde el gremio. Aún así, el interés ha sido notable: “Ya recibimos casi un centenar de inscriptos para participar de esta convocatoria, que corresponde específicamente a la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Clorinda”, expresó Blanca Almirón, secretaria general de la Seccional 3 Formosa de la UEJN.

Este taller está destinado exclusivamente a familiares de afiliados al gremio, como parte de las acciones de formación y acompañamiento que lleva adelante la organización sindical. “Es una forma de extender los beneficios del gremio a todo el núcleo familiar, brindando herramientas y orientación a quienes buscan ingresar al Poder Judicial”, remarcó Almirón.

El objetivo principal del taller es ofrecer una introducción clara y accesible sobre el funcionamiento del Poder Judicial provincial, los perfiles más requeridos, y los aspectos a tener en cuenta para presentarse a concursos o convocatorias laborales en este ámbito.

En un contexto donde cada vez más personas buscan estabilidad y desarrollo profesional dentro del sector público, la iniciativa cobra particular relevancia.

Desde la UEJN destacaron además que la inscripción al taller es totalmente gratuita, y que quienes deseen participar todavía pueden inscribirse hasta este fin de semana a través del formulario online disponible en las redes sociales oficiales de la Seccional 3 Formosa.

El taller se enmarca en una serie de actividades impulsadas por el sindicato con el objetivo de fortalecer la formación continua, no solo de los trabajadores judiciales en ejercicio, sino también de sus familias, quienes muchas veces comparten el interés y vocación por el servicio público.

Con esta propuesta, la UEJN reafirma su rol no solo como representación gremial, sino también como agente activo en la construcción de oportunidades para el desarrollo profesional y personal de toda su comunidad.