Dictaron la falta de mérito para Camila Brignole y está cerca del sobreseimiento

La justicia dictó la falta de mérito en el delito que se le imputa a Camila Brignole, quien fue acusada de ser instigadora de un intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y promesa de pago; con esto, la modelo está vez más cerca de ser sobreseída. En contacto con el Grupo de Medios TVO, la misma se refirió a la cuestión y adelantó que realizará una contradenuncia porque “nadie me devuelve el tiempo que estuve detenida y lo que sufrí”.

“Se llegó a la resolución más lógica, todo está saliendo bien gracias a Dios y estoy muy contenta por ello”, comenzó diciendo.

Agregó que “la parte instructiva en su momento intentó encontrar algún elemento probatorio, se prendieron de cosas que no tenían sustento para relacionarme con el hecho, me pusieron una prisión preventiva injusta”.

“Lo que salió es la falta de mérito, la causa todavía no está cerrada, pero si quieren seguir deberían buscar nuevos elementos o poner otra línea de investigación. Lo que pasó es que la investigación no la quisieron abrir por el lado que correspondía, por cuidar a cierto político, y para justificar era más fácil tirarme a mí ese paquete y tratarme de hundir a toda costa violando todos mis derechos porque estuve dos meses adentro”, explicó.

Seguidamente añadió que se cambiaron de hipótesis muchas veces ya que “primero decían que eran sicarios del Paraguay, después de acá, luego resultó que era uno solo, también me culparon a mí que disparé. La parte acusatoria no tenía claro qué pasó o de que me querían acusar; al final quedó como que yo era la instigadora de que Optra persona cometa el delito”.

Al ser consultada si realizará una “contradenuncia” respondió que si porque “me lo merezco y es lo justo” puesto que “a mí quién me devuelve el tiempo y lo traumático que fue pasar Navidad y Año Nuevo en la cárcel, lo que sufrí, porque se vive en condiciones muy difíciles”.

“La Policía de la Alcaidía de Mujeres -no todo el personal pero la mayoría- se dedica a complicarte más la vida, a tratarte mal, a que uno esté peor de lo que ya está, maltratan mucho, generan violencia; realmente no creo que capacitados para estar a cargo de otro ser humano”, denunció agregando que “yo sufrí un montón, vi muchas cosas, fui testigo de cuando le pegaron con el garrote a una chica por contestar; la esposaron por una columna y le pegaron”.

“Lo que se ve y lo que se vive ahí adentro es una vergüenza; las chicas que tienen miedo de hablar”, aseveró.

La causa

Camila Brignole, estuvo detenida en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 para mujeres desde el 23 de diciembre del año pasado, bajo la calificación legal de “Tentativa de Homicidio Doblemente Agravado por el Vínculo y por la Promesa Remuneratoria” en la causa por los disparos en la casa del intendente de Ibarreta, Adán Jarzinsky, donde también vive su hijo Ramiro, ex pareja de la joven modelo y a quien habrían ido dirigidos esos disparos.

Logró la prisión domiciliaria a principios de marzo; ahora, con la falta de mérito ya obtuvo la orden de libertad y podrá salir de su domicilio sin restricción judicial.