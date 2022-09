Dictaron tres años de prisión en suspenso para el conductor que alcoholizado mató a María Espinoza

Compartir

Ayer a la mañana se desarrolló en el edificio de Tribunales el juicio al único imputado por la muerte de María Espinoza (25), la joven que perdió la vida el 26 de agosto de 2017 en un siniestro vial en cercanías al Puente Blanco. Fue en este marco que la Justicia le dictó una sentencia de tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir.

Antes de ingresar a la Sala, el Grupo de Medios TVO habló con Rolando Espinoza, hermano de María, quien se mostró optimista y dijo que «estamos preparados para este momento desde hace tiempo, esperamos tanto y por fin llegó la hora de la verdad».

«Los recuerdos viven con nosotros, todo el tiempo, mis sobrinos y mis padres son los que más sufren», agregó el hombre.

Seguidamente, al ser consultado por las expectativas dejó en claro que «queremos que pague por lo que hizo, nosotros sufrimos mucho todos los días, más aún mi mamá y papá que siempre están llorando».

«Queremos que lo condenen y vaya a la cárcel. El manejaba con casi el triple de alcohol permitido en sangre», lanzó.

«Unidos por el Dolor»

Tras conocerse la sentencia por parte de la Justicia, la indignación y el malestar no se hicieron esperar. En este sentido, desde la Fundación «Unidos por el Dolor» emitieron un comunicado donde repudiaron fuertemente la Resolución.

«Desde la Fundación Unidos por el Dolor, y como familiares de víctimas de asesinatos viales repudiamos el fallo emitido en el caso María Espinoza. Es otro arrebato más que las familias deben soportar. Primero nos arrebatan a nuestros hijos, y luego nos dejan sin justicia, la poca y miserable justicia humana a la que podemos aspirar.

Somos conscientes de que ningún fallo nos devolverá a nuestros seres queridos, pero no podemos permitir que pisoteen su memoria dando lugar para que asesinos al volante sigan teniendo impunidad.

Sentimos bronca e impotencia, pero mayor es el dolor que nos quiebra como familia y como sociedad.

La justicia nos debe mucho. Es hora de que la postura sobre estos crímenes viales sea más dura, ya que nisiquiera los toman como homicidios, convirtiendo estas tragedias en crímenes perfectos.

Hoy en día se siguen llamando accidentes. No señores, son crímenes, y hasta que la justicia no se expida de acuerdo a la gravedad de estos hechos el vehículo seguirá siendo el arma asesina perfecta, y el exceso de alcohol la excusa para arrebatar la vida de las personas que amamos».

El caso

María Espinoza circulaba al mando de una motocicleta y perdió la vida luego de producirse la colisión entre su rodado y un automóvil en la ruta nacional 11, a pocos metros del Puente Blanco.

El siniestro vial se registró alrededor de las 6 horas cuando un hombre de 32 años que se desplazaba al mando de un automóvil Ford Fiesta colisionó con la moto Zanella 110, que circulaba por la misma ruta en sentido contrario, al mando de Espinoza quien llevaba como acompañante a otro joven de 26.

A raíz del impacto, los ocupantes de la moto cayeron a la cinta asfáltica sufriendo lesiones de consideración, en tanto que el automóvil terminó su recorrido en la parte baja del barranco del Riacho Formosa.

Acudieron al lugar efectivos de la Zona 5 del Comando Radioeléctrico, de la Seccional Séptima, Policía Científica, del Cuerpo de Bomberos, Tránsito y fueron los médicos que llegaron en la ambulancia del SIPEC quienes determinaron el deceso de Espinoza.

