Diego Herrera denunció pasividad policial ante hechos de inseguridad

El concejal capitalino de la UCR, Diego Herrera, visitó el fin de semana el programa Expres en Radio y brindó un contundente testimonio sobre la creciente ola de inseguridad que azota a distintos barrios de la ciudad, especialmente en la zona del barrio San Antonio. En una charla franca, Herrera se mostró preocupado por la falta de respuestas por parte de las autoridades y la aparente pasividad de un sector de la Policía local, a la que acusó de no tomar con seriedad las denuncias de los vecinos.

«Hace mucho tiempo que vivimos con esta situación de inseguridad», comenzó el concejal. Y no es para menos. Según explicó, no solo el centro de la ciudad ha sido foco de robos rápidos, sino también barrios como Lote 110, 111 y San Antonio, donde los vecinos han tenido que lidiar con hurtos frecuentes. «Son zonas calientes, donde la gente no tiene mucho, y aún así les roban hasta la ropa», denunció.

El foco de la conversación estuvo puesto en los recientes hechos ocurridos en San Antonio, donde un grupo de mujeres, muchas de ellas madres solteras, se vio obligado a alzar la voz ante el desamparo. Según relató Herrera, estas vecinas comenzaron a realizar denuncias sobre los robos a la Policía, pero la respuesta fue mínima. «Había un destacamento policial cerca, pero no estaba destinado a atender los reclamos de los vecinos, sino a cuidar el predio», explicó el concejal, quien agregó que la falta de presencia y acción policial fue uno de los factores que impulsaron la denuncia mediática.

La respuesta policial:

¿por qué actuar solo

después de viralizar el caso?

A raíz de la viralización de la denuncia por parte de los vecinos, la situación de inseguridad en San Antonio cobró notoriedad y, al día siguiente, las autoridades reaccionaron. «Apareció el Jefe de la Cuarta quien explicó que el destacamento estaba destinado al control, no a la seguridad de los vecinos», relató Herrera. «Pero lo que me preocupa es que, si no se hubiera viralizado el caso, la Policía no habría actuado. Cuando quieren trabajar, pueden hacerlo. Recuperaron parte de las cosas robadas, pero ¿por qué esperar a que se haga público?», se preguntó el concejal, cuestionando la falta de acción preventiva.

La falta de

coordinación policial

Una de las críticas más fuertes de Herrera se centró en la falta de coordinación entre los efectivos policiales. Según su testimonio, muchos de los problemas de inseguridad en Formosa podrían solucionarse con un trabajo más organizado y efectivo de la fuerza. «Los policías deben trabajar de manera coordinada, y si es necesario, salir con 20 efectivos a una zona para garantizar la seguridad», afirmó. «Eso manda dos mensajes claros: primero, una sensación de seguridad para la gente; y segundo, un mensaje rotundo para los delincuentes: si cometen un delito, van a terminar presos».

Sin embargo, el concejal también reconoció que hay efectivos que cumplen con su función correctamente, pero subrayó que no todos parecen tener el mismo compromiso. «Hay muchos policías que hacen bien su trabajo, y eso hay que destacarlo, pero hay otros que no. Toda la fuerza tiene que cumplir con su rol para garantizar que los ciudadanos de bien se sientan seguros», señaló.

El miedo de denunciar: una

barrera para la justicia

Herrera también tocó un tema sensible: el miedo de los vecinos a realizar denuncias por temor a represalias. «Muchos tienen miedo de hablar porque saben que, si denuncian, el delincuente se va a enterar y puede venir la revancha. Esto es algo que la Policía debe tener en cuenta al actuar», explicó el concejal. «Felicitamos a las mujeres que hablaron y denunciaron, porque sabemos lo difícil que es hacerlo en un contexto tan peligroso.»

Aseguró que el sistema de protección a quienes denuncian delitos no está funcionando como debería, lo que contribuye al círculo de violencia e impunidad en algunos sectores. «Cuando la Policía viene, toma nota y se va, el vecino queda expuesto. Y si el delincuente se entera de quién lo denunció, puede haber represalias», añadió.

Necesidad de mayor

presencia policial

en las calles

En relación con la falta de presencia policial en las calles, Herrera fue tajante: «No sirve tener a todos los policías en la comisaría, el resto tiene que estar en las calles, porque si no, no se puede frenar al delincuente». Para el concejal, la seguridad debe ser una prioridad para las autoridades, y el despliegue policial debe estar orientado a prevenir delitos y no solo a actuar una vez que los mismos ya han ocurrido.

«Los delincuentes saben dónde están las zonas más vulnerables, y la Policía tiene la información para actuar antes de que algo pase. Es una cuestión de voluntad y coordinación», aseguró Herrera.

La denuncia mediática:

una reacción ante la

omisión de las autoridades

Finalmente, el concejal de la UCR explicó por qué se recurrió a la denuncia mediática en este caso. «Lo que vemos desde el oficialismo es que a veces no quieren mostrar esta situación. Ellos prefieren que no se hable de la inseguridad, pero la realidad es otra. A veces, cuando uno está en la calle, estos hechos parecen normales, pero no deberían serlo», concluyó.

La entrevista con Diego Herrera en Expres en Radio dejó claro que, en la lucha contra la inseguridad, la falta de coordinación y la inacción de ciertos sectores de la Policía son problemas centrales que afectan a los vecinos. En su mirada, la inseguridad no es solo un problema de Formosa, sino una cuestión que atraviesa a muchas ciudades del país. Mientras tanto, los vecinos del barrio San Antonio y otras zonas continúan esperando una respuesta más firme y efectiva por parte de las autoridades.