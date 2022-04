Diego Herrera: «Hicimos cerca de 40 presentaciones pidiendo mejoras en los barrios y no hay respuestas»

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal de Juntos por el Cambio Diego Herrera lamentó que el Municipio no escuche las necesidades de los vecinos, pese a que permanentemente desde su espacio están alertando sobre cuáles son los problemas que aquejan a la gente. «En un mes y medio hicimos cerca de 40 presentaciones pidiendo mejoras en los barrios y no hay respuestas; el Municipio no escucha», lanzó el edil.

«La mayoría de las veces que vamos a los barrios lo hacemos por pedido de los vecinos quienes nos informan cuáles son los inconvenientes que padecen; ante cada reclamo nosotros procedemos a hacer la presentación, lo hacemos por nota en Intendencia y a veces presentamos los proyectos de comunicación en el HCD que es algo más amplio, hasta ahora no tenemos respuestas y no nos notifican si el Municipio hace caso o no a cada uno de los pedidos que realizamos», comenzó diciendo y lanzó que «la Comuna debería prestar atención porque son los reclamos de los vecinos».

Y continuó explicando que hay muchas cosas que se pueden corregir simplemente prestando atención a las notas y como ejemplo recordó: «lo pasó específicamente con el colectivo que se hundió en la calle Maipú y Atilio Cabrera nosotros lo veníamos advirtiendo, incluso el 8 de marzo presentamos una nota porque los vecinos ya se venían quejando de esa circunstancia, la cual empeora cuando llueve».

Presentaciones

Consultado por si lleva la cuenta de las presentaciones que realizó desde que asumió a su cargo respondió que sí, pero asintió que hasta el momento no hay respuestas. «En un mes y medio hicimos cerca de 40 presentaciones, lamentablemente nunca nos responden. Sabemos que de vez en cuando pasan por los lugares donde pedimos presencia, pero eso solo sucede a veces. Nosotros hacemos un rastreo con los vecinos para saber si la Municipalidad fue a los lugares a subsanar los problemas», detalló.

Quejas recurrentes

Por otro lado, al hablar de las quejas recurrentes en los conglomerados capitalinos Herrera manifestó que si bien «siempre son las mismas» en este último tiempo resalta el problema de la basura. «El tema de la recolección de residuos evidencia un problema estructural del Municipio y ahora lo escuchamos permanentemente, el año pasado en campaña no fue así; evidentemente los recolectores no están pasando por todas las zonas, entonces la gente empieza a designar lugares para tirar basura y es ahí donde se forman los microbasurales», indicó.

Y agregó: «después tenemos solicitudes que ya la veníamos escuchando como ser el pedido de cuneteo, alumbrado, arreglo de las calles, etc».

Dirección de Seguridad

Finalmente, confió que también los vecinos reclaman que se tomen cartas en el asunto ante la creciente inseguridad en la ciudad, por ello el edil de Juntos por el Cambio insistió en que la Municipalidad debe entender que es un problema que le compete y por ende tiene que trabajar en torno a ello.

«Nosotros presentamos un proyecto para la creación de una Dirección de Seguridad del Municipio, todavía no tuvimos respuestas, sé que ingresó a la Comisión de Obras, esperemos que lo trate», dijo y añadió que «es algo importante porque a medida que toda ciudad crece suele crecer la inseguridad y hay que tratarla con una Dirección específica».

«La tarea del Municipio es una tarea preventiva, hay múltiples cosas que se pueden hacer, no solamente la instalación de cámaras o generación de alarmas comunitarias que sería lo ideal. Muchas veces el tema de la inseguridad se resuelve con urbanización, donde primero se detecta la zona de conflicto (en conjunto con el Poder Judicial o la Policía que tienen un mapeo delictivo), entonces allí se deben hacer veredas comunitarias, alumbrado público, desmalezado, limpieza de plazas y ripio; toda esa tarea contribuye a la seguridad, y no necesita un presupuesto aparte sino una Dirección que detecte y coordine con todas las otras áreas para trabajar en un tema que hoy por hoy está muy complicado y estará peor porque la norma es ‘a mayor problema económico de un país, mayor tasa de delincuencia’, y hoy la situación económica que tiene el país es muy lamentable y no va a mejorar a corto plazo, entonces el Municipio tiene que trabajar en esto y entender que la seguridad también les compete», finalizó diciendo Herrera.

