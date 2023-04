Diego Herrera no descartó que la UCR presente dos candidatos a Intendente

Diego Herrera, concejal capitalino de la Unión Cívica Radical, estuvo ayer en el piso de Exprés en Radio donde confirmó que será candidato a intendente de la ciudad y no descartó que su espacio cuente con dos candidatos, el otro sería el actual diputado provincial Miguel Montoya. «No está descartada esa posibilidad porque tenemos que ver cómo viene el armado por parte del Justicialismo», señaló.

Al hablar de su candidatura el edil indicó que las ideas en la parte fundacional son las mismas, pero “cada uno tiene que salir a trabajar, mostrar el perfil que tiene a la sociedad, después nos sentaremos a hablar quién tiene el perfil más adecuado”.

Seguidamente, si bien por la Ley de Lemas pueden ir ambos candidatos reconoció que es una posibilidad, pero que todo será analizado. “No está descartada esa posibilidad porque tenemos que ver cómo viene el armado por parte del Justicialismo. Hoy es un candidato, pero pueden llegar a ser dos. Lo que más corresponde es que tengamos un solo candidato radical para que todos nuestros afiliados y aquella gente que simpatice con nosotros se concentre en un solo candidato”, aseveró.

“Pienso que el oficialismo va a ir con tres candidatos: Jorge Jofré, Hugo García y María Argañaraz; esto nos llevaría a analizar qué vamos a hacer, si ellos concentran en tres candidatos sería bueno que nosotros también lo hagamos para evitar que no haya fuga de votos”, dijo Herrera.

“Sabemos por supuesto que Gildo Insfrán es más débil en capital y obviamente se fortalece mucho más en el interior. La discusión está concentrándose un poco más en capital porque por algunos números y el comportamiento de los ‘compañeros’ vemos que hay incertidumbre de si van a retener capital”, continuó diciendo.

Por otro lado, al ser indagado sobre las propuestas que tiene para mejorar la ciudad dijo que abarca a todos los sectores y que, por ejemplo, el tema del transporte es uno de ellos. “Tenemos que sentarnos para saber con precisión cuál es la situación financiera de la empresa, hemos pedido un sinnúmero de informes de auditoría, pero no tenemos respuestas para ver si esta empresa está en condiciones o no de seguir prestando el servicio”, asintió.

En otro tramo de la entrevista, el radical hizo frente a las críticas de que solo se lo ve en época de campaña electoral y no conoce los barrios. “Esa afirmación es falsa. Desde que asumí como concejal caminé los barrios, recibo la queja de los vecinos, en mis redes sociales está mi trabajo, los invito a que vean. Tengo presentado más de cien reclamos”, lanzó.

Y siguió: “he recorrido toda la ciudad, y por supuesto que falta más recorrida porque es grande y la particularidad que tiene es que muy horizontal. Conozco la ciudad y he realizado un amplio trabajo para para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Cuando voy a algún conglomerado explico a los vecinos que no somos la intendencia, que voy a hacer el reclamo y exigir que se den soluciones. Reconozco que hay veces que le municipio resuelve y otras no”, expuso el mismo.

Barreras para

gobernar la ciudad

A continuación, el edil fue consultado por las “barreras” con las que deberá lidiar en caso de tener que gobernar la ciudad donde una de ellas sería un gobierno provincial oficialista en caso de que gane nuevamente Gildo Insfrán. “Primero si ganamos las elecciones a nivel nacional vamos a tener un apoyo del gobierno nacional en un sinnúmero de circunstancias que nos van a ayudar a nosotros a llevar a cabo una gestión municipal buena; si así no fuera, no tenemos que tener ningún miedo en la bajada o no de recursos, porque muchas veces el trabajo fuerte del Municipio, mas allá de una asignación especifica que pueda llegar a tener la provincia, es trabajo, coordinación y manejo de los recursos que uno tiene, no desperdiciarlos y potenciarlos”, dijo.

“Hay que trabajar en equipo, la gente que acompañe debe estar comprometida con la labor, entonces a partir de allí todo el trabajo, las ideas, la iniciativa va surgiendo y las cosas van marchando para adelante”, añadió.

Gestión municipal actual

Por último, opinó sobre la gestión municipal actual. “No creo que sea como muchos dicen, que su enfoque está en el centro, para mí es al revés. Lo que yo veo es que hay inversión en un centro que está con sus calles bastante descuidadas, es impresionante la cantidad de baches que hay; al centro lo veo muy descuidado, lo que veo es que trataron de tener más iniciativa en los barrios donde suelen tener mucha gente”, dijo.

“Creo que si estamos en el Municipio tendremos que ver cómo atraer inversiones, porque no hay una política en este sentido”, cerró diciendo Herrera.