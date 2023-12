Diego Leuco habló de los rumores de romance con Yoyi Francella

En el programa LAM (América), Yanina Latorre reveló un nuevo romance que se gestó entre dos figuras de Luzu TV. A modo de enigmático, la panelista dio algunas pistas de este vínculo amoroso y sus compañeras de panel le fueron haciendo preguntas para descubrir de qué famosos se trataba.

“Se comentó mucho en redes. Lo negaron y lo siguen negando. Diganle al riñón de su trabajo que cierre la boca. Están juntos, hay mucha gente ahí. Siempre alguien te ve con el chupón de repente. Es clandestina la relación; él está recién separado y ella tiene novio, me parece”, explicó la esposa de Diego Latorre.

“No quiero arruinar una convivencia, pero salió en Twitter antes que lo diga. Diego Leuco y Yoyi Francella estarían juntos. Lo digo porque me cuenta alguien de Luzu TV, todo el mundo habla de eso en Luzu. Habría imágenes que yo no tengo porque tienen guardia periodística desde hace un tiempo largo”, señaló la angelita.

Teleshow se comunicó con Leuco para preguntarle sobre los rumores de romance. “No tengo nada para decir, solamente como te dije es mentira, no es verdad. Lo dije un montón de veces que me preguntaron. Es esa la respuesta”, explicó Leuco.

Cabe recordar que el conductor se acaba de separar de Sofía Martínez, después de dos años de noviazgo y a unos meses de haber probado la convivencia. El periodista lo hizo en su programa Antes Que Nadie, por Luzu, el que comparte con Mica Vázquez, Yoyi Francella, y El Trinche.

Todo surgió mientras en el ciclo debatían sobre un hombre llamado Rolo, “que se está separando”, destacó Mica Vázquez. De inmediato, el conductor, mientras sus compañeros se reían, esbozó unas palabras por lo bajo, y lejos del micrófono, de manera tal que no se logre entender a las perfección lo que quiso decir, pero que hizo reír al resto del equipo en vivo. Hay quienes sostienen que aseguró: “No soy solo yo”, haciendo referencia a la separación, o que bromeó hablando en tercera persona como si él fuera Rolo, y también en una clara alusión a Sofía Martínez.

Entonces, Mica destacó que el conductor del ciclo tenía una “risa nerviosa” mientras intentaba seguir el programa con normalidad, aunque ya todos habían notado la mención a su presente sentimental con la periodista. De manera tal que Leuco intentó darle seriedad al asunto y se expresó: “Bueno, no estoy fingiendo demencia. Solamente no hay mucho más para decir. Está todo dicho, está todo público. Eso nomás. No es la idea insistir demasiado ni mediatizar nada. Se pregunta, se responde con cordialidad. Es lo dicho. No hay mucho más para agregar”.

Así las cosas, Leuco buscó poner paños fríos a la situación y el programa siguió con su rutina establecida. “¿Arrancamos? ¿Cómo andan ustedes?”, le dio el pie el conductor a sus compañeros para que entonces sí cambiaran de tema.

El lunes -día del cumpleaños del periodista- Diego y Sofía hablaron públicamente por separado y contaron que se encuentran atravesando una crisis de pareja. Y aunque ninguno de los dos sepa cómo continuará su vínculo, el propio conductor luego se refirió a aquella como una “separación”.

“A veces, a pesar del amor y todo, hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento, intentando encontrarle la vuelta. Estuvimos juntos en mi cumple, obviamente, porque tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, sostuvo Leuco en una nota frente a las cámaras de LAM.

Por último, agregó: “Entiendo que surge la pregunta y no voy a mentir, nosotros somos transparentes. Pero es eso nada más. Como dijo ella: es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo, como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor”.