Diego Leuco puso fin a los rumores y dio su versión de su vínculo actual con Sofía Martínez

Tras dos años de relación, Sofía Martínez y Diego Leuco anunciaron a mediados de octubre último su decisión de poner fin al vínculo. Desde ese momento, surgieron diversas especulaciones en torno a las razones que motivaron su ruptura.

A lo largo de su romance, la pareja se caracterizó por experiencias compartidas, principalmente viajes a diversas partes del mundo. Esta inclinación por explorar nuevos horizontes los llevó a recorrer el sur del país, disfrutar de la costa argentina y visitar destinos internacionales como San Francisco y Los Ángeles. Un momento destacado fue su encuentro en Qatar, cuando Martínez estaba inmersa en la cobertura del Mundial y Leuco aprovechó la oportunidad para viajar como turista.

Posterior a la separación, Leuco desestimó recientemente los rumores que sugerían un posible romance con Yoyi Francella, su compañera en Luzu TV. En medio de este presente, en el que Sofía realizó una escapada para descansar y relajarse, acompañada por sus amigos y familiares, el periodista explicó los detalles de cómo está la relación entre ambos.

“Estamos bien, súper tranquilos, perfil bajo, con Sofi tratando de seguir haciendo nuestra vida. Más allá de lo que pase por afuera, lo que se diga por afuera, nosotros estamos muy tranquilos, muy contentos”, reveló el conductor en diálogo con Socios del espectáculo, sin atreverse a ponerle un título a la situación entre ambos..

“Sabemos perfectamente lo que queremos del otro y con eso estamos bien. Obviamente no es lo ideal que haya como ruido alrededor y que se digan cosas que muchas veces no son ciertas, y te diría hasta ahora la mayoría, pero nosotros estamos bien”, apuntó, sin querer dar más detalles.

En ese momento, fue consultado sobre si volvieron a establecer una relación sentimental: “Estamos bien, pensá que una pareja, cuando uno está viendo qué onda y viviéndola, no hay gente de afuera que esté todo el tiempo preguntándote ‘¿y qué son? ¿y qué definieron?’ entonces pareciera como que falta algo, y no falta nada, está todo ok lo que nosotros necesitamos que esté”, expresó. Y se mantuvo en la posición del resto de la nota. “No es presión mediática y no es nada grave, hay cosas verdaderamente graves, pero es cierto que vos por ahí me venís a preguntar y yo por ahí no tengo una respuesta”.

Días atrás, Sofía había hablado del vínculo con su ex: “Con Diego tenemos una excelente relación, seguimos compartiendo cosas y nos seguimos hablando, no necesitamos ponerle un título en particular. La realidad es que lo que viene no tengo idea, pero sí, estamos cerca, lo que te puedo decir es que hoy estamos súper bien”.

Además, sobre la llamada “exclusividad” que refiere al hecho de mantener una relación sin un título, pero sin involucrar a terceras personas, aclaró: “Yo creo que hay códigos de cada persona, de cada pareja, y cada pareja es un mundo, creo que él quiere lo mejor para mí y yo quiero lo mejor para él. Entonces se trata de eso”. Al ser consultada directamente sobre si aún se encontraba enamorada, destacó: “Yo creo que sí, en realidad si seguimos teniendo ese vínculo tiene que ver con ese cariño profundo que nos tenemos”.

En los últimos días, Martínez hizo comentarios que insinuaban que ella había sido la que impulsó la separación con el expresentador de Telenoche. Estas declaraciones ocurrieron en el programa Perros de la calle de Urbana Play, donde forma parte de la habitual mesa comandada por Andy Kusnetzoff.

Durante una discusión sobre las dificultades de terminar una relación, Sofía planteó un interrogante para el que todos tenían algo para aportar: “El tema es dónde. Porque si vos sabés que vas a dejar a alguien, ¿lo citás en un bar? ¿vas a la casa de esa persona? ¿le decís a esa persona que venga a tu casa?”, consultó.

El primero en tomar el micrófono fue Kusnetzoff: “En tu casa no”, afirmó sin dudar. “Porque la tenés que echar de tu casa”, completó Harry Salvarrey en sintonía. “Claro, no la podés echar de tu casa. Vos te podés ir de la casa de él”, retomó el conductor. Y Harry se sinceró comentando que le resultaría difícil dejar a alguien si esta persona llora: “Esto lo dejo como tip para cualquier mujer que salga conmigo. Si llorás, no te dejo. Si llorás, es como ‘sigamos, intentémoslo’”, añadió.