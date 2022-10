Diego Leuco reveló que una periodista le rompió el corazón varias veces

Compartir

Diego Leuco está disfrutando de su noviazgo con la periodista Sofía Martínez, pero unos años antes el conductor de Telenoche (El Trece) sufrió mucho al intentar conquistar a una mujer que conoció mientras daba sus primeros pasos en el mundo del periodismo cuando tenía 20 años.

En una entrevista con Grego Rossello, el hijo de Alfredo Leuco recordó: “Fue la primera vez que me rompieron el corazón. Tenía 20 años y estaba trabajando en Noticias. Fue el primer trabajo fuerte en el que me sentí periodista. Y tuve que ir a cubrir el juicio por el encubrimiento del asesinato de María Marta García Belsunce. Había otra periodista que lo estaba cubriendo para otra revista y me enamoré perdidamente”.

En el ciclo de de Twitch Ferné con Grego, Diego dio detalles del ida y vuelta con esta colega por la que sentía mucho amor: “Ella tenía novio. Tuvimos ahí una historia y siempre me prometía que lo iba a dejar, pero nunca lo dejó. No llegué a ser el amante. Era una historia más bien platónica. Éramos como dos periodistas jóvenes que se encuentran en un juicio oral, con jueces y fiscales, y se gustan y se miran. Ella tenía un año más que yo. Me re rompió el corazón, y lo hizo sostenidamente”.

Luego de un tiempo, se volvieron a cruzar en otra cobertura y el conductor retomó sus esperanzas de poder conquistarla finalmente. “Dos veces pensé que se había separado y no. Realmente la pasé mal. Nos cruzamos un año después en otro viaje. Los dos habíamos ido a cubrir una competencia de snowboard en Chile. Todo hermoso. Un hotel espectacular, y yo dije: ‘¡Es la mía!’. Me había enterado de que se había separado. Estuvo todas las noches con un corredor de snowboard distinto”.

Además, Leuco retrató una de las imágenes más tristes de su vida que padeció en esa escapada el país vecino: “Un día, a la mañana voy a desayunar en el hotel y veo que ella no estaba. Entonces, dije: ‘Le voy a llevar algo a la habitación’. Agarré unos huevitos revueltos, unas frutitas, una pancetita, un juguito, un cafecito. Puse todo en una bandejita y golpeé la puerta de su habitación. Me abre la chica y en la habitación estaba uno de los ryders, y yo como un pelotudo. Además, no sabés lo que eran los chabones, todos holandeses, finlandeses, pectorales, abdominales, rubios”.

En una entrevista anterior, el periodista había hablado de los inicios de su relación amorosa con Sofía Martínez en febrero pasado. “Yo ya la conocía y me gustaba mucho su laburo; habíamos hablado por los Juegos Olímpicos que ella cubrió y la saqué por teléfono en la radio como una nota más”, contó en diálogo con Catalina Dugli en el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez),

“Además a mí me pasa mucho que cuando a mí me gusta una persona, me gusta también porque admiro lo que hace, sino me cuesta mucho engancharme”, explicó Leuco. “Hoy del periodismo deportivo siento que es la gran aparición del último año, la gran revelación, ella tiene una manera muy propia de contar las cosas, está haciendo una carrera increíble y a mí lo primero que me llamó la atención fue lo bien que hacía su laburo”, cerró el conductor.

