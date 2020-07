Diego Maradona arremetió contra sus hijas y Fernando Burlando

Compartir

La filtración de un video de hace dos años de Diego Maradona bailando en la intimidad de su hogar en México con Verónica Ojeda, su por entonces pareja, volvió a poner sobre la mesa el tema de la salud del ex futbolista. El asunto se mediatizó aún más cuando su hija Gianinna contó que junto a su hermana Dalma intentarán que por medio de la Justicia su padre trate su adicción al alcohol.

“Estoy en el límite donde no tengo que exponer a mi papá. Si lo hago, es delante de un juez. Que se pueda hacer judicialmente”, dijo Gianinna el jueves pasado en Intrusos, e hizo referencia a que desde su entorno no lo cuidan. Incluso, trascendió que denunciarían a ese entorno, que incluye al abogado Matías Morla, por “abducción intelectual” y “privación ilegítima de la libertad”.

Unos días antes, Dalma se había manifestado en el mismo sentido, al contar que no se podía comunicar con su padre ya que “cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian”. En un posteo, señaló que lo único que quería era mostrarle a su hija, Roma, mediante una videollamada. “¿De eso también lo van a privar?”, preguntó.

Gianinna pidió a través de su cuenta en Twitter “un abogado honesto” para que se haga cargo de este asunto. Si bien algunos le sugirieron el nombre de Fernando Burlando, ella lo descartó porque no quiere mezclar este asunto con la defensa del letrado a Claudia Villafañe, en los diferentes juicios que la organizadora de eventos tiene con su ex.

De todas formas, Burlando habló por teléfono con Intrusos el lunes pasado y dijo que si Gianinna tiene ganas de accionar judicialmente y lo requiere, él está dispuesto a ayudarla. Y volvió a hacer referencia al entorno del Diez: “Yo soy de la idea que para que una persona esté privada de su libertad no es necesario solamente estar en un sótano o encerrada con un candado, hay otras formas de privar la libertad. Cuando uno no tiene la capacidad y la posibilidad de decidir es una forma elocuente de privación de libertad”.

“Los episodios que reiteradamente se han dado en la vida de los familiares de Diego Maradona, en las notas que ha hecho, por ejemplo, que tuvieron que ser rectificadas por él, sin existir una sola prueba de que haya expresado esas manifestaciones, hablan de que lo están acorralando y manejando su vida”, aseguró.

Ahora bien, cansado de estas declaraciones y de las versiones acerca de su salud, Diego grabó un fuerte video al que tuvo acceso Teleshow para manifestarse al respecto. Lo hizo con un mensaje contundente y cargado de ironía.

En el video se lo ve sentado en un sillón y con las manos atadas, como si estuviese preso. Pero en sus muñecas no lleva esposas, sino una cinta que pertenece a la torta que formó parte del festejo por el 34° aniversario de la consagración en México 86. “Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad”, dice, mirando a cámara, con la voz temblorosa.

Pero rápidamente se “libera” de la cinta que ata sus manos y cambia el tono de voz: “Miren lo preso que estoy. Esto es de la torta que se hizo acá, en esta casa”. Más serio, le da el cierre al video: “Preso, las pelotas”.

De esta manera, Diego expresó sin vueltas su apoyo al entorno que lo acompaña día a día, no ahora durante la cuarentena, sino desde hace ya mucho tiempo, incluso en México, etapa en la que fue grabado el video que salió a la luz hace poco y que expuso los problemas que tendría con el alcohol, según las palabras de sus hijas mayores.