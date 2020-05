Diego Romero: “Los trabajadores de Perín son los mejores pagos en relación a los demás municipios”

Compartir

Linkedin Print

El jefe comunal de Subteniente Perín, Diego Romero habló del descuento del 50% del salario a sus empleados y dijo que son “los mejores pagados en relación a los demás municipios”. “Los números no cierran como seguramente sucede en el país y en el mundo. Es porque la coparticipación bajó ya que no hay recaudación; nosotros tuvimos una caída del 67% de la coparticipación de febrero a abril de este año”, aseveró.

Al hablar de los recortes expuso que abarca a los empleados de planta permanente y temporaria. “Esto será mientras dure la crisis económica. Al estar paralizado el país no se recauda nada. Tengo para pagar sueldos $2.800.000 y la coparticipación me vino $2.070.000, cómo no voy a producir o ejecutar medidas a efecto de poder cumplir con todos”, comentó.

“Quiero decirles que, si bien en Perín hice un recorte del 50%, se pagó el aumento del 15%, también la ayuda escolar a todos los empleados que tienen hijos en edad escolar, con el aguinaldo estamos al día. En cuanto a sueldos, los empleados son los mejores pagados en cuanto al resto de los municipios; un empleado de acá gana alrededor de 17-18 mil pesos”, confesó Romero.

Seguidamente explicó que si bien la medida adoptada ahora es “de mal gusto” no quedaba otra salida ya que “no hay que olvidar que Perín es un pueblo pequeño y con lo único que cuenta es con la coparticipación porque no recauda nada, aparte tenemos la emergencia hídrica donde tenemos un gasto permanente de alrededor $1.500.000 en combustible porque tengo que asistir a diez colonias aledañas; paralelo a esto está la emergencia sanitaria donde tengo tres puestos de control sanitario, estamos extremando las medidas para evitar que se registren casos en Perín”.

“Si yo no hacía estos recortes no iba a tener ni para la emergencia sanitaria ni para asistir al poblador que no tiene agua para sus animales o para consumo”, continuó.

“La crisis es mundial, por lo tanto, Formosa no está exenta, tenemos que tener recursos para afrontar lo que venimos haciendo desde el inicio de la emergencia hídrica y de la emergencia sanitaria”, afirmó el mismo.

Por último, aclaró “este Intendente renunció a sus haberes, y al personal jerárquico tanto tesorero como contable le bajé el 25% de sus haberes. Solo tengo tres concejales que no se bajaron el sueldo, excepto Lucho Romero que es el presidente del HCD que si lo hizo”.