Diego Schwartzman avanza a paso firme en Roland Garros

Diego Schwartzman triunfó por segunda vez en Roland Garros y se clasificó a la tercera ronda del Grand Slam francés. El argentino se impuso en tres sets ante el esloveno Aljaz Bedene (56° en el ranking ATP) y ahora se medirá con el alemán Philipp Kohlschreiber.

El Peque no tuvo mayores dificultades contra Bedene, que venía de dejar en el camino al local Adrian Mannarino y llegaba con confianza a esta cita. La mejor raqueta argentina del circuito, de temporada un tanto irregular, no dejó sets en el camino con un contundente 6-3, 6-2 y 6-4 con el que emuló su actuación en el debut contra el taiwanés Yen-Hsun Lu.

El esloveno acusó algún dolor en su hombro derecho en el primer parcial que probablemente haya atentado contra su performance.

Para mantener vivas sus ilusiones ahora deberá mantenerse firme ante el alemán Kohlschreiber, que rankea 132 y viene de hacer sus deberes contra el español Fernando Verdasco y el ruso Aslan Karatsev.

En caso de acceder a los octavos de final, a Schwartzman le puede llegar a tocar de rival un compatriota como Facundo Bagnis (104°), que se medirá con el alemán Jan-Lennard Struff (42°) y además también tendría que superar al ganador del cruce entre el georgiano Nikoloz Basilashvili y el español Carlos Alcaraz.

La mala noticia para el contingente argentino instalado en la capital gala fue la eliminación de Federico Coria (94°) en primer turno. El rosarino de 29 años cayó en tres sets (3-6, 3-6 y 2-6) frente al italiano Matteo Berrettini y no pudo pasar a la tercera ronda del certamen luego de su buen debut con victoria en tres sets ante el español Feliciano López. El otro albiceleste que había mordido el polvo en esta fase había sido Guido Pella, que perdió con el norteamericano Marcos Giron en cuatro sets.

En definitiva, los argentinos que permanecen con vida en Roland Garros son Diego Schwartzman (enfrentará en tercera ronda al alemán Philipp Kohlschreiber), Facundo Bagnis (se medirá en segunda ronda ante el alemán Jan-Lennard Struff) y Federico Delbonis (chocará en tercera ronda ante el italiano Fabio Fognini).

