Diego Topa contó que crearon un programa con Gerardo Rozín antes de su muerte

El conductor infantil dio detalles del ciclo televisivo que le produjo su colega

“A mí me pegó la partida de Gerardo y creo ni él sabía la cantidad de gente que lo amaba, él dejó mucha semilla de amor y familia, yo estuve muy cerca de él en su última etapa”, aseguró Diego Topa sobre su vínculo con Rozín, el productor que murió a los 51 años el pasado 11 de marzo.

“Él cumplió un montón de sueños míos”, recordó el animador en una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Además, el conductor infantil explicó que su colega le escribió en noviembre pasado porque se quería reunir con él. “Me junté, me contó todo lo que le estaba pasando, él siempre pidió reserva, siempre fue un guerrero y le ponía mucho amor a todo. Me dijo que tenía ganas de hacer algo conmigo y que sabía que podíamos hacer algo juntos”, señaló.

Luego, Topa aseguró que tuvieron reuniones con productores asociados para armar un nuevo programa que seguramente se estrenará más adelante. “Es un formato hermoso que armamos y vamos a seguir, 20 días antes de la muerte tuvimos un último zoom, grabemos el tráiler, apurémonos, nos decía, estábamos con todo el presupuesto para grabarlo”, agregó.

“En este proyecto está Euge, la pareja de él, no sé dónde va a estar pero lo vamos a hacer, después se verá la plataforma, tenía que ver con los chicos, con la familia, tenía que ver con la música y es un poquito de él, me dejó esta responsabilidad”, dijo el presentador. Por último, señaló: “Yo sé que desde algún lado donde esté va a impulsarlo, yo creo que él debe seguir trabajando, las cosas uno las hace en vida para que continúen, haber estado tan cerquita en su final”.

Tras la partida de Gerardo, Diego le escribió un emotivo mensaje a través de Instagram: “¡Hasta siempre Gerardo querido! Gracias por venir a nuestras vidas trayéndonos siempre cosas hermosas para acompañarnos en nuestras carreras. Es increíble ver a todo el medio tan triste por tu partida. Realmente te vamos a extrañar. Gracias por tantos momentos hermosos que me hiciste pasar. Y las últimas charlas que tuvimos estos días. Las voy a guardar para siempre en mi corazón. Y prometo con todo el equipo que dejaste armado cumplir uno de tus últimos deseos. ¡Te quiero!”.

Por otra parte, cabe recordar que el conductor siempre fue reservado con respecto a su vida privada. Sin embargo, desde que se convirtió en papá de Mitaí mediante el método de subrogación de vientre, se animó a hablar mucho más de su intimidad. Y, en diálogo con Luis Novaresio para Debo Decir (América), reconoció que lleva años en pareja con un hombre al que conoció en el ámbito de su trabajo y con quien decidió traer al mundo a su pequeña hija.

“No estoy solo, estoy en pareja hace muchos años ya. Y somos papás los dos. Fuimos los dos a Estados Unidos a subrogar. Es un tratamiento largo, de mucha emoción y de mucho amor”, señaló. Luego, Topa aseguró estar “super feliz de poder expandir el amor” con Miatí. “La pandemia nos hizo estar mucho más unidos todavía. A mí me agarró sin grabar programas de televisión, sin hacer shows, así que estuvimos dos años metidos con ella a full”, finalizó.

