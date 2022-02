Dieron a conocer cuáles son los requisitos para tramitar el Boleto Estudiantil Gratuito

Compartir

Linkedin Print

El subsecretario de Transporte y Emergencia de la comuna capitalina, Dr. José Olmedo, anunció que desde el próximo martes 22 de febrero se podrán iniciar los trámites para la obtención del beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito para todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Al referirse al tema, el funcionario indicó: “Atento a la proximidad del inicio del año lectivo 2022 en la provincia de Formosa, y teniendo presente que el mismo en nuestra ciudad trae aparejado el traslado de un gran número de estudiantes a los edificios educativos de todos los niveles, mediante los medios de transporte, se pone a disposición este importante beneficio”.

“Debemos recordar que todos los estudiantes de nuestra ciudad han adquirido un derecho esencial que fue una promesa electoral del Ing. Jorge Jofré, que se convirtió en realidad a los pocos meses de asumir la intendencia, y alcanza a más de 25.000 estudiantes, centrando su mirada en la economía de cada una de las familias que tienen sus hijas e hijos en edad escolar”.

Seguidamente, informó que los trámites a realizar para la obtención del Boleto Estudiantil Gratuito serán on-line ingresando a la página web de la Municipalidad de la ciudad de Formosa.

Cómo realizar el trámite

Respecto a los pasos que deben realizar y los requisitos que deben presentar los interesados en obtener el beneficio, son los siguientes:

Ingresar a la página de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa: www.formosatuciudad.gob.ar Ir a la sección de Boleto Estudiantil y cargar documentación según corresponda el nivel educativo.

Requisitos para Renovación:

Primario/Secundario:

DNI actualizado, foto del frente y el dorso, legible.

Constancia de inscripción o constancia de alumno regular 2.022 o libreta de calificaciones del 2021 donde especifique que fue promovido al siguiente año (este requisito se aceptará hasta el 01/04/2022)

Foto de tarjeta Sube Estudiantil otorgada (2020/2021)

Certificado de domicilio (en caso de no figurar el domicilio actual en el DNI)

Terciario/Universitario

DNI actualizado, foto del frente y el dorso, legible.

Constancia de alumno regular/cursante (No ingresante)

Foto de tarjeta Sube Estudiantil otorgada (2.020-2.021)

Certificado de domicilio (en caso de no figurar el domicilio actual en el DNI)

Requisitos por primera vez/ Extravío/Deterioro:

DNI actualizado, foto del frente y el dorso, legible.

Primario- Secundario: Constancia de inscripción o constancia de alumno regular 2.022 o libreta de calificaciones del 2.021 donde especifique que fue promovido al siguiente año.

(Este requisito se aceptará hasta el 01/04/2.022)

Terciario/Universitario: Constancia de alumno regular/cursante (No ingresante)

Foto del estudiante, tomada de frente como foto carnet, con buena luz y sin barbijo (no de cuerpo entero)

Constancia de domicilio (en caso de no figurar el domicilio actual en el DNI)

Al finalizar la carga de la documentación deberá ingresar nuevamente a la página web para ver el Estado del trámite.

Si es Renovación: Para aplicar el atributo del año en curso, deberá pasar con su tarjeta por un PUNTO SUBE.

Si es Primera vez: Luego de subir a la página web la documentación solicitada, se le otorga un turno para que pase a retirar la Tarjeta SUBE.

Si es Extravío/Deterioro de la Tarjeta del 2020/2021: Luego de subir a la página web la documentación solicitada, se le otorga un turno para abonar la tarjeta nueva y poder retirarla.

Si ya obtuvo la tarjeta SUBE Estudiantil 2022 y lo Extravío o se Deterioró, deberá ingresar en ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN y cargar los requisitos nuevamente para poder obtener un turno y de esta manera abonar la tarjeta nueva y retirarla.

Compartir

Linkedin Print