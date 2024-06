Dietas: Martín Menem desafía a los diputados y confirma que no va a equiparar los sueldos con el Senado

Martín Menem, presidente de la Cámara baja, envió un claro mensaje a los diputados de la oposición -y también a algunos liberales- al confirmar este viernes que no va a equiparar los sueldos de los legisladores con los acordados en el Senado, donde el salario bruto quedó en $ 7,2 millones a partir de un acuerdo político refrendado en el recinto.

Fue durante el brindis por el Día del Periodista que Martín Menem le cerró la puerta a los reclamos salariales de los diputados y, al ser consultado sobre la posibilidad de otorgar el mismo haber que reciben los senadores, el riojano fue tajante y contundente: «No, para nada».

Sin embargo, el presidente de Diputados anunció que ya firmó la resolución que otorga una recomposición salarial a los diputados y tal como había informado este diario será otorgada en tres cuotas.

De acuerdo a lo precisado por Menem, el incremento no será superior a la inflación y será pagado en cuotas del 40% de aumento; otras del 15 y una tercera de 9 %. A ser acumulativo, el incremento estaría en el orden del 72 % total.

Con estos porcentajes, los diputados, que tenían sus sueldos congelados desde noviembre del año pasado, pasarán a cobrar un haber promedio de $ 2,2 millones, según informaron fuentes legislativas.

La oposición, en principio, rechazó la propuesta del presidente de la Cámara porque según argumentaron algunos sectores quieren ganar lo mismo que los senadores, que en abril llevaron sus dietas a $ 7,2 millones a partir de un acuerdo en el recinto entre las distintas bancadas.

En aquella sesión, los senadores también fijaron que la actualización de los sueldos quedaba atada a la paritaria de los empleados legislativos al fijarse las dietas en módulos que rigen la escala salarial de los estatales.

«El presidente no está de acuerdo con el aumento, yo tampoco. Desde que entré a la política sorteó mi salario, pero es mi deber garantizar el funcionamiento de la Cámara y el aumento va a ser en tres etapas, menos del 80 %», precisó el diputado por La Rioja ante los periodistas.

En este sentido, Menem aseguró que todos los diputados le plantearon la situación por el atraso salarial. Y en este contexto, el presidente de la Cámara también justificó su decisión de avanzar con una resolución marcando diferencia con lo ocurrido en el Senado, donde comanda la vicepresidenta Victoria Villarruel.

«No podía permitir que el tema vaya al recinto porque podía salir cualquier cosa. Hicimos algo mucho más razonable y de hecho quedamos muchos más desfasados de la otra Cámara», subrayó el diputado.

Y, por si quedaba alguna duda, Menem resaltó: «No estoy de acuerdo para nada con lo que se aprobó en el Senado». La referencia tiene que ver con el acuerdo cerrado entre los distintos bloques de la Cámara alta para aumentarse los sueldos cada vez que había una mejora en la paritaria de los empleados legislativos.

Incluso, el mes pasado, los senadores tuvieron que firmar una nota rechazando una nueva suba que llevaba las dietas a más de $ 8 millones, por encima del aumento de la inflación.

Sin embargo, hay que aclarar que el presidente de Diputados no pudo conseguir que la resolución que otorga el aumento salga firmada por los presidentes de los bloques que integran la Cámara baja, algo que ya había sido rechazado por la mayoría de los legisladores.