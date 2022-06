Diez provincias formaron el Parlamento del Norte Grande para «romper asimetrías»

Compartir

Los vicegobernadores de 10 provincias argentinas firmaron este jueves el acta de ampliación del Parlamento del NOA (Noroeste Argentino) a Parlamento del Norte Grande, en lo que consideraron como un «pacto histórico» para «romper definitivamente con las asimetrías y desigualdades».

La iniciativa busca «embanderar a esta región de un federalismo práctico puesto en acción y gestión para que el desarrollo y progreso de estas regiones se pueda plasmar en hechos», afirmaron los funcionarios.

En la ciudad capital de Santiago del Estero, los vicegobernadores de La Rioja, Florencia López; de Catamarca, Rubén Dusso; de Jujuy, Carlos Haquim; de Salta, Antonio Marocco; de Tucumán, Sergio Francisco Mansilla; de Chaco, Analía Rach Quiroga; y de Formosa Eber Wilson Solís; fueron recibidos por su par de la provincia anfitriona, Carlos Silva Neder, para la XLVI Reunión Plenaria del Parlamento y la firma del acta de integración regional.

Además de Chaco y Formosa, también se sumaron de forma virtual los vicegobernadores de Corrientes, Pedro Braillard Pocard; y de Misiones, Carlos Arce; quienes por cuestión de agenda no pudieron estar presentes pero pasan a integrar este espacio del Norte Grande.

La presidenta del Parlamento, la riojana López, dijo a la prensa que la ampliación de este espacio es una «decisión histórica, ya que se incorporan cuatro provincias más para llevar adelante una tarea más importante, grandiosa y trascendente para toda la región del Norte Grande».

«Esto es en consonancia con la media sanción en el Congreso de la creación de la región del norte grande y también con la actuación de los gobernadores de las diez provincias que llevan adelante a través del Consejo Regional del Norte grande cuyo presidente es el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora», añadió.

El vicegobernador tucumano, Mansilla, sostuvo que están «convencidos que esta es la forma de hacernos escuchar, de acompañar a los gobernadores», porque a través «de este nuevo parlamento del Norte Grande no solo crecemos en cantidad sino también como espacio institucional y político».

«Hoy, al ser 10 provincias, estamos hablando de una representación política importante en el país, por ejemplo en la cámara de senadores tenemos 30 senadores», dijo.

«Como región hay temas que nos unen, si bien en este parlamento tenemos representantes de distintos partidos políticos, pero las resoluciones salen todas por unanimidad, o sea que nos vamos a hacer fuerte como espacio y para brindarles herramientas a nuestros gobernadores, hacernos fuerte como región y pelear en temas que nos unen y nos afligen a todos».

A su turno, el vicegobernador santiagueño, Silva Neder, sostuvo que es «un orgullo muy grande debatir estos temas tan importantes no solo para los norteños sino que impacta directamente o indirectamente a toda la Argentina».

«Son temas que traspasan cualquier pertenencia partidaria porque obviamente en este norte grande argentino hay gobiernos que no comulgamos en su totalidad, pero si hay un común denominador que nos une a todos, que en definitiva es la bandera de este federalismo argentino», remarcó.

«Nosotros queremos empezar a terminar de romper esas asimetrías que lastimosamente se han venido dando a lo largo de toda la historia de la República Argentina y que verdaderamente haya un federalismo práctico en gestión y acción, que puedan significar el desarrollo y despegue definitivo de este norte argentino, tanta veces postergado», puntualizó.

«Y en definitiva, el puerto en la ciudad de Buenos Aires es la parte más fina de ese embudo que succiona todo el desarrollo y progreso de las regiones del interior del país», dijo, por lo que agregó que «queremos que haya verdaderos polos de desarrollo regionales».

Y de esa forma, agregó, «signifique darle valor agregado a mucho y bueno que se produce en cada una de nuestras provincias a los fines de poder satisfacer a los mercados locales y a partir de allí con el excedente poder participar en esos mercados internacionales generando divisas para nuestro país».

La vicegobernadora de Chaco, Rach Quiroga, celebró esta iniciativa, porque «va coincidentemente con acompañar esta visión que han tenido los gobernadores del norte grande, de empezar a plantear con mucha fuerza una agenda que visibilice las necesidades, demandas y las desigualdades que son históricas y estructurales».

«Empezar a pensar también en el futuro de la argentina desde la parte más postergada que tiene que ver con el norte argentino», sostuvo.

Remarcó a la vez la necesidad de «achicar las brechas de desigualdad y empezar hablar de los géneros, las diversidades, de la participación activa de la mujer en la política, lo cual nos llena de satisfacción porque sabemos que es una agenda que va hacia adelante y que aún tiene muchísimo por conquistar» y todo se logra «de manera colectiva».

El vicegobernador de Salta, Marocco, puntualizó que este espacio «emociona y compromete el accionar que venimos teniendo en estos últimos años» para «terminar con las asimetrías que tenemos». Y rescató «lo que significamos para el país como población, como parte del territorio y representación institucional en el Congreso de la Nación, porque casi el 42% de la Cámara de senadores está constituida por senadores del norte grande y un 25% en la Cámara de Diputados».

«Eso nos lleva a pensar que esta representación de 10 millones de ciudadanos que componemos la región y con casi un 22% del territorio nacional, más nuestra producción que representan casi un tercio de lo que produce en el agro argentino, nos hace redoblar esfuerzos para tener un país mejor desarrollado, más productivo, con más oportunidades y menos desigualdades», enfatizó.

