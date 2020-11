Diez provincias recuperan sus esquemas de vacunación infantil tras la pandemia

Compartir

La pandemia de coronavirus dificultó la realización de las campañas de vacunación infantil y la aplicación de las dosis que establece el calendario nacional por el aislamiento, el temor al contagio, el cierre de escuelas y la disminución de la circulación, por lo que las autoridades sanitarias del país están reforzando sus campañas, según explicaron a Télam.

En la provincia de Córdoba, la secretaria del Comité de Infectología de la filial local de la Sociedad Argentina de Pediatría, Ana Ceballos, manifestó que hubo una importante caída en la vacunación infantil y que, junto a la provincia, “se trabaja en el recupero del esquema para completar con la aplicación de las dosis” pendientes.

“El aislamiento y la no concurrencia de los chicos a la escuela fueron factores que impidieron la vacunación y el control”, sostuvo Ceballos a esta agencia y dijo que la expectativa es “llegar a fin de año con un buen nivel de inmunización”, aunque consideró difícil alcanzar el promedio del 95% de cada año e instó a “completar las dosis para que tenga buena respuesta el anticuerpo”.

Desde Mendoza, Iris Aguilar, a cargo del área provincial de Inmunizaciones, dijo que “si se compara la cobertura 2019-2020 la caída no es significativa dado que ronda entre el 8 al 10%”.

“La estrategia utilizada fue acercar a los niños a vacunarse en algunas escuelas de distintas localidades o en espacios abiertos como parques o polideportivos”, dijo la profesional, que descartó peligro alguno en aplicar la vacunación ahora “porque tienen intervalos mínimos no máximos, así que simplemente hay que acercarse y vacunarlos”.

En San Luis, por temor a contagiarse de coronavirus, los esquemas de vacunación en la provincia disminuyeron en “los dos primeros trimestres de 2020 en un 5%”, dijo hoy la jefa del Programa de Inmunizaciones de la Provincia, María Esther Diangelo.

“Durante noviembre hemos notado una recuperación, a partir de las estrategias desarrolladas en los distintos centros de salud provinciales”, indicó la funcionaria y agregó que “las dosis enviadas han sido utilizadas en su totalidad y hay centros que han pedido nuevas remesas”.

“Estos nos hace pensar que entre noviembre y diciembre podremos recuperar los esquemas caídos en los 120 vacunatorios con los que cuenta la provincia”, afirmó.

También Claudio Niz, el director de Inmunizaciones de Entre Ríos aseguró que cayeron las vacunaciones en recién nacidos y niños ya que “hubo un temor de la gente a ir a vacunarse y contagiarse” de coronavirus.

Por ello, el Gobierno provincial “fomentó y aumentó la difusión de información para que las vacunas no dejen de aplicarse, se trasladó vacunatorios a otros espacios físicos que no sean compartidos, y se invirtió para que todos sean seguros y con protocolos”, detalló.

Por su parte, la jefa del Programa de Inmunizaciones de Salta, Adriana Jure, explicó que, “como sucedió en el resto del país”, en esta provincia también “se vio afectada” la cobertura de vacunaciones durante la pandemia, “especialmente en los chicos en edad escolar”.

“Estamos trabajando para recuperar los esquemas”, detalló Jure, que agregó que cada centro de salud “hace lo mejor que puede para reactivar” la vacunación en su área de influencia, “con distintas modalidades”.

