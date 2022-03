Diferentes movimientos marcharon en la ciudad por el Día Internacional de la Mujer

Compartir

La ciudad de Formosa se vio envuelta ayer de diferentes marchas a lo largo de la jornada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Luego de 2 años de pandemia, en la jornada de ayer cientos de mujeres marcharon en Formosa por la reivindicación de sus derechos. Con manifestaciones que arrancaron en la Plaza San Martín y extendieron durante toda la jornada, diferentes organizaciones marcharon hasta la Secretaría de la Mujer y la Casa de Gobierno. El gobernador Gildo Insfrán también realizó el tradicional acto que lo tiene como principal orador.

«Es una fecha muy significativa e importante. Nos lleva a visibilizar situaciones muy tristes y muy graves que nos toca atravesar a las mujeres y disidencias, pero nosotros como organización no dejamos de saludarnos, de felicitarnos y de alentarnos sobre todo porque es un día también en el que salimos a pedir justicia por esas mujeres que no están», expresó Alejandra Soto, referente de Mujeres por la Matria Latinoamericana (MUMALÁ) al Grupo de Medios TVO.

«Sabemos que tenemos que seguir de pie y sobre todo fortalecidas en la lucha para poder seguir peleando para cambiar esta situación tan difícil que nos toca vivir», agregó Soto.

Puntualmente, esta organización marchó hacia la Secretaría de la Mujer, un organismo varias veces cuestionado por algunos movimientos de la provincia en su accionar, para luego dirigirse hacia la Casa de Gobierno.

«Vamos para poder visibilizar un montón de cuestiones que nos atraviesan aprovechando también este día tan significativo. En MUMALÁ venimos siempre con el registro de femicidios y nos toca hoy salir nuevamente a una marcha con un femicidio más en Formosa, que tuvo lugar el 5 de marzo pasado en Palo Santo y es una situación triste pero que nos encuentra fortalecidas para salir a reclamar justicia y la declaración de la ‘Emergencia Ni Una Menos’ que venimos diciendo hace bastante tiempo», señaló.

Los reclamos de este movimiento perteneciente a Barrios de Pie consisten en hogares refugio, patrocinios gratuitos y una mayor apertura del Programa Acompañar para mujeres en situación de violencia, «vamos directamente por estas cuestiones». «El factor económico tiene mucho que ver con cuestiones que la mujer en vulnerabilidad tiene que aguantar y no alcanza, demoran mucho. Tiene que ver con muchas otras cuestiones, pero también tiene que ver también con la predisposición de seguir dando una apertura a este programa y que alcance a un sector más amplio de la población», reclamó.

Vale decir que la movilización tuvo serios inconvenientes para avanzar hacia Casa de Gobierno ya que la Policía impedía el paso, puesto que, a pocos metros de los reclamos, el gobernador Gildo Insfrán realizó el tradicional acto por el Día Internacional de la Mujer que lo tuvo como principal orador.

Plenario de Trabajadoras

Por su lado en horas de la mañana, las mujeres que integran el Plenario de Trabajadoras del Polo Obrero en Formosa marcharon hacia la Secretaría de la Mujer y Casa de Gobierno para reclamar y denunciar la inacción y falta de acompañamiento a las mujeres.

Natalia Coronel, integrante del Plenario, dijo al Grupo de Medios TVO que se trata de una marcha “significativa” e “importante” y que “vamos a la Secretaría de la Mujer porque tenemos fuertes denuncias por inacción y falta de acompañamiento, y vamos a terminar frente a Casa de Gobierno”.

Seguidamente, la misma habló del acto que encabezó el gobernador Insfrán en horas de la tarde para “agasajar” a las mujeres. “Somos las protagonistas, sin embargo, tenemos el armado de un acto que está representado en la imagen del Gobernador lo cual es un insulto para todas las que mujeres que llevamos adelante tantos reclamos”, cuestionó.

Y se preguntó “¿acaso no hay mujeres que puedan llevar adelante un acto tan representativo?” por lo que consideró que “nada es casualidad, sino más bien intencional, porque hay reforzar una política y sostenimiento del poder”.

