Difunden la agenda de actividades turísticas de septiembre, con la Fiesta del Pomelo

El Ministerio de Turismo publicó la agenda de septiembre, invitando “a todos y a todas a participar de la gran variedad de actividades que se realizarán en las diferentes localidades de nuestra provincia”.

Sin dudas, el principal atractivo del mes es la XLI Fiesta Nacional del Pomelo, que se llevará a cabo los días 13 y 14 en Laguna Blanca.

Se trata de una organización conjunta del Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Turismo, la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Laguna Blanca, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la colaboración de distintos organismos del Estado provincial, desde donde se viene trabajando arduamente para coordinar todos los detalles de este gran evento, tradicional para el NEA.

El lugar de encuentro, como cada año, será el Polideportivo Municipal Evita de Laguna Blanca, con entrada libre y gratuita. Allí se podrá disfrutar de espectáculos musicales y la tradicional expo-feria gastronómica, artesanal, institucional y comercial.

Entre los artistas confirmados se encuentran Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Kapanga, Iván Ruíz, Ángelo Aranda, Christian Herrera, Hernán Arias, entre otros. En tanto que el domingo habrá doma y destrezas gauchas, además de la actuación de músicos locales.

Así también, otra actividad que despunta en la agenda es el Telemach en el Anfiteatro de la Juventud, ubicado en la intersección de las Avenidas Napoleón Uriburu y 9 de Julio de la Capital. Será este viernes 5, de 14 a 17.

A ello se suman las Olimpíadas Deportivas 2025 por el Mes del Empleado Público, que se desarrollarán del 5 al 28 de septiembre. Están organizadas por el Gobierno de Formosa, siendo el Instituto de Asistencia Social (IAS) el organismo encargado de llevar adelante las competencias, junto con la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.

Aniversarios

En el interior provincial, la localidad de Villa Escolar celebrará su 91° aniversario el próximo domingo 7, por lo que a las 9.45 horas, en el Polideportivo Municipal, realizará un acto conmemorativo. Mientras que el lunes 8 hará lo propio otra comunidad, en este caso Los Chiriguanos, con su 84° aniversario, y el lunes 15 será el turno de Lucio V. Mansilla con su aniversario 120°.

En esa línea, la localidad de Buena Vista festejará el sábado 20 su 106° aniversario con un gran festival. Actuarán destacados artistas como el Indio Lucio Rojas y muchos otros en el Espacio Verde desde las 19.30 horas.

En el caso de Pozo del Tigre, para evocar el 120° aniversario fundacional, se programó una serenata para el domingo 21, frente al Municipio local, y un festival para el día siguiente en el predio de la cancha municipal.

Estudiantes

En el marco de las actividades para conmemorar el Mes de los Estudiantes, para el miércoles 10, de 14 a 17 horas, está previsto que se realice la Maratón Estudiantil en la Costanera capitalina y, a su vez, en Laguna Blanca el martes 16, de 14 a 17, se hará una jornada de reflexión.

De igual modo, en el Polideportivo Municipal de Villa Escolar, durante los días 16, 17, 18 y 20 de septiembre, a las 19 horas, se llevará a cabo el 1° Encuentro Estudiantil, y en Laguna Naineck, en el Polideportivo de la EPEP 19, desde las 19, tendrá lugar la Estudiantina.

Asimismo, para el sábado 27 está programada la Fiesta de los Estudiantes Secundarios y la elección de la representante. El lugar elegido es el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, en el horario de 20 a 1 horas.

Se agregan las actividades fijas en espacios como la Cruz del Norte, el Paseo Guadalupe Florece, el Patinódromo, el Paraíso de los Niños, entre otros, así como los campings en las localidades del interior provincial.