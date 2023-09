Difundieron una entrevista a Maxi Guidici horas antes de su internación

El último viernes, Maxi Guidici, el exparticipante de la última edición argentina de Gran Hermano (Telefe), fue internado en el Hospital Ramos Mejía luego de que fuera trasladado por personal del SAME. Según se supo horas después, el joven cordobés tuvo que ser hospitalizado luego que su expareja Juliana Díaz y su amigo del reality Alexis Conejo Quiroga lo encontraran semidormido en su departamento producto de la ingesta de un blister de pastillas tranquilizantes.

Este sábado, el programa El Debate del Bailando (América) difundió una entrevista que el cronista Santiago Riva Roy le hizo a Guidici horas antes del episodio. En la misma, no pudo contener las lágrimas cuando hablaba de su situación sentimental. “Estoy mal”, reconoció en ese momento. Y a medida que iba hablando revelaba la profundidad de su crisis.

“Pensé que iba a ser algo pasajero, lamentablemente, me equivoqué un montón, pero bueno… Creí en lo nuestro, pero ya la vi muy decidida, muy enfocada en esto”, dijo Maxi. El ex Gran Hermano intentó hacer una autocrítica: “Había cosas para remar, cosas que fueron pasando, pero ya está. Fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir, yo la conozco y sé que ya está. Cometí errores en momentos que estaba vulnerable. Fueron errores, sin justificativos y sin nada”, confesó Guidici.

Si bien el cordobés entendía que los motivos de la separación tenían que ver con los “celos”, no podía ocultar que hizo todo lo posible por evitarla. “Yo lo que puedo decir es que último tiempo que me empecé a tratar, sentí que estaba enfocado en ella, quería lo mejor para ella y estaba dispuesto a todo, pero una mínima cosa hizo un detonante y ya está. Ella quiere estar al 100 por ciento acá y para eso, tiene que estar sin mí”, reconoció.

Al dar mas detalles de la ruptura de la relación, expresó: “Fueron por mensajes viejos con otras personas, ella también sufre un poco de celos, y se sumaron a otras cosas como mis celos acá en el Bailando que la estoy luchando. Juliana quiere estar tranquila y relajada por eso decidió esto”.

A medida que hablaba, su angustia se hizo visible. “Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar”, dijo, “Necesito algo que me desenfoque. Ojalá que se me dé algo por lo menos para enfocarme en un laburo y ponerle todo ahí”, anheló. “Estas cosas pasan. Nadie se muere de amor y hay que seguir para adelante. Fue una historia hermosa”, dijo. En este punto, el periodista, conmovido de la dificultad de Maxi Guidici de seguir hablando, decidió dar por terminado el reportaje. “La terminamos acá, es durísimo”.

En las últimas horas, Maxi dejó un mensaje para todas las personas que se preocuparon por él durante estos días. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cordobés mostró primero el agradecimiento para con sus seguidores.

“Hola toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo… o el Cone. En breve hago un video contando todo”, comenzó escribiendo Maxi a través de un corto mensaje en el que podían leerse las letras blancas sobre un fondo negro. “Juli no hizo nada malo, ¡nada!. Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida”, dijo con el objetivo de desligar a la joven de cualquier tipo de responsabilidad sobre sus actos. Más adelante, se explayó un poco más sobre el vínculo que lo une en este momento a Juliana. “Ya sin idas y vueltas. Esa Juli ya no forma más para nada para mí”.

Para concluir se despidió con la promesa de aclarar los hechos por medio de un video. “En breve hago un video. Los quiero mucho mucho”, cerró Maxi con un emoji de un corazón rojo que contrastó con el fondo oscuro.

