Dio inicio la Liga Formativa de Fútbol Infantil en el Complejo Deportivo «Los Iglús»

Durante la jornada del lunes, en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús”, dio inicio la Liga Formativa de Fútbol Infantil, un certamen organizado por la comuna capitalina y distintos clubes de la ciudad que cuentan con divisiones de iniciación.

En la oportunidad, el director de Deportes del municipio, Guillermo Ovelar, expresó: “Este certamen se conformó por medio de la unión y coordinación de varios clubes de la ciudad que tienen divisiones de formación infantil de fútbol, yla comuna capitalina, que también tiene su equipo en formativas. Nos hemos reunido entre todos y creamos esta liga, la cual tuvo su inicio este lunes, en el Complejo Deportivo “Los Iglús”.

El funcionario precisó que “se disputaron la primera y segunda fecha, con la participación de niños y niñas del equipo municipal Los Iglusitos, Hymcaya y Crucero del Norte, entre otros, en las categorías sub 8, sub 11 y sub 13. La siguiente fecha se jugará en las instalaciones del club Hymcaya”.

Para concluir, Ovelar destacó que “esta es una liga más donde la municipalidad participa y brinda su apoyo, porque siempre estamos predispuestos para promover estas actividades, fomentando, entre otras cosas, la iniciación de los niños y niñas en el deporte”.