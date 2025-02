Dio inicio un Seminario de Derecho Administrativo para Asesores del Estado de la Provincia

El martes 11 de febrero inició un nuevo Seminario de Derecho Administrativo para Asesores del Estado de la Provincia, dictado por la Escuela del Cuerpo de Asesores del Estado (ECAE), dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo de Formosa.

El mismo, se desarrolló en el marco del XXVIII Encuentro de Ciclos de Capacitación y Desarrollo Profesional para Abogados del Estado, siendo en esta oportunidad de manera virtual y, como siempre, no arancelada.

Así lo confirmó la doctora Grissel Insfrán, secretaria Legal y Técnica del Poder Ejecutivo.

Además, remarcó que “está dirigido a los asesores que forman el cuerpo de abogados del Estado, es decir, son los abogados que están en las distintas áreas del Gobierno asesorando a diferentes autoridades, a través de dictámenes jurídicos, para tomar decisiones administrativas”.

También, puso en resalto que “los asesores del Estado son servidores públicos” subrayando que esto significa que el profesional “debe tener el compromiso de capacitarse y formarse profesionalmente de manera constante”.

Continuando en la misma línea, rememoró que “tanto este seminario, como todas las capacitaciones que se vienen llevando a cabo año a año, son realizados con profesionales de altísima calidad” y aseguró que “acceder a un curso de derecho administrativo de manera particular cuesta mucho dinero, pero en Formosa es gratis”.

En este sentido, aclaró que “si bien es sin costo para el profesional que se capacita, no es así para el Estado, porque este ha aportado, impulsado y apoyado esta iniciativa de formación continua y permanente”, lo que demuestra una vez más que en Formosa “hay un Estado presente”.

“Por decisión del pueblo hay un Modelo Formoseño que indica el norte a seguir y con el cual se está comprometido, es decir, la provincia tiene muy claro desde dónde vino y hacia dónde va”, aseveró y continuó: “Por lo tanto, como profesionales del derecho, se debe acompañar estos objetivos y esta planificación de manera profesional y coherente, y la mejor forma es a través de la capacitación continua”.

“El norte es el modelo formoseño, por ende no se puede errar, ni siquiera retroceder, siempre hay que avanzar hacia lograr una Formosa cada día más justa y solidaria”, cerró.