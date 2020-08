Diputada Arguello cuestionó el “improvisado” regreso a clases y pidió un protocolo sanitario

Compartir

La diputada provincial del Bloque Floro Eleuterio Bogado, Patricia Arguello habló del retorno a clases y dijo que “el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa debió cumplir con la presentación de un protocolo provincial”. Indicó en este sentido que “en Formosa no podemos hablar de un regreso a las aulas ya que cada escuela debe cumplir con el Protocolo Sanitario Nacional donde indica que los establecimientos tienen que estar en condiciones. Es un acuerdo básico necesario para este regreso a las aulas que son los lineamientos sin los cuales no podemos funcionar”.

Reconoció que no se plantea esto como una postura en contra del regreso a clases “ya que las actividades áulicas en algún momento tenían que volver y debíamos estar informados, preparados y capacitados para esta nueva normalidad tanto la comunidad educativa como las familias”.

Expuso que las políticas de cuidado sanitario por el Covid-19 en nuestras escuelas debían estar antes de este regreso silencioso a las aulas ya que desde el 2 de julio de este año se firmó el documento a nivel nacional donde se definieron las recomendaciones básicas que debían cumplir las jurisdicciones de las provincias para la reapertura de los establecimientos que forman parte de lo que es el Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el retorno a clases presenciales.

Indicó asimismo la legisladora que lo que se refiere a aspectos sanitarios, de higiene y seguridad de las instituciones es lo que debe primar como políticas educativas de acción que debía implementar el gobierno provincial antes de este regreso “improvisado” y “misterioso” en el cual ningún docente debe hacerse cargo de la limpieza y desinfección de las escuelas en este regreso inesperado a las aulas.

“El trabajo de asesoramiento en cada jurisdicción con visitas a las escuelas que debían ser realizadas por profesionales capacitados y formados para controlar el servicio de higiene y seguridad, en Formosa no lo hicieron ya que parece ser que somos una isla donde solo debemos recibir órdenes y bajadas de líneas que deben ser cumplidas sin cuestionar. Esta es una triste realidad que padecemos todos los docentes de la provincia donde nuestro sistema educativo está totalmente adoctrinado”, lanzó.

Arguello lamentó que una vez más son los directivos y docentes los que deben afrontar este gran desafío con mucha incertidumbre y desconocimiento de todo lo que debía estar funcionando en las escuelas para este regreso. “Se los convocó, pero no para capacitarlos y prepararlos en todo lo necesario para el protocolo de bioseguridad sino para limpiar y reacondicionar las instituciones de la noche a la mañana porque en Formosa ya empezaron las clases, pero ninguna escuela recibió insumos de limpieza e higiene”, insistió.

“Este regreso a clases en nuestra provincia tomó de sorpresa tanto a toda la comunidad educativa como a las familias y hasta el propio ministro Dr. Alberto Zorrilla que no se lo escucha muy convencido de todas las adaptaciones de esta nueva normalidad del regreso a las aulas que hasta parece desconocer que hay un protocolo obligatorio para poder abrir las instituciones educativas siendo que él formó parte de esas jornadas con los especialistas a nivel nación donde se enmarcó el priorizar la salud , higiene y seguridad como los principios básicos sanitarios que deben tener las escuelas”.

Confió en este contexto que desde el Bloque Floro Bogado se presentó un proyecto de Resolución en la Legislatura Provincial para que el Ministerio de Cultura y Educación arbitre las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Protocolo Sanitario y de Bioseguridad en todas las instituciones de la provincia.

“El estado provincial debe priorizar la salud de nuestros alumnos y docentes, debe elaborar un protocolo para este regreso a clases y presentarlo para toda la comunidad educativa y los padres. Y así tener la seguridad de hacer las cosas lo mejor posible, ordenadas por un conjunto de decisiones que resguarden la salud y poder enfrentarnos a este mundo de la nueva normalidad escolar con todas las herramientas y la confianza que se necesitan para un regreso a clases realmente seguro y feliz que es lo que más desean nuestros niños y toda la comunidad educativa”, cerró diciendo la diputada provincial.