Diputada Gaby Neme y LLA: «La Libertad en Formosa es naranja»

En una entrevista exclusiva con el programa “Exprés En Radio” (FM VLU 88.5, Grupo de Medios TVO), la diputada provincial y convencional constituyente por Nuevo País, Gabriela Neme, ofreció sus perspectivas sobre la inminente reforma constitucional en Formosa y el futuro político de su partido. Neme, quien actualmente trabaja en las propuestas para la constituyente junto al Dr. Evans, enfatizó su compromiso como “defensores de garantías y derechos” que, según ella, el gobierno provincial busca vulnerar.

La legisladora expresó su escepticismo sobre la capacidad de la oposición para incidir en la asamblea constituyente, dada la amplia mayoría del oficialismo. “Tengo muy pocas expectativas de que nos permitan aportar, de que nos permitan ser garantes de los derechos de la gente y de legislar a favor de la gente”, afirmó Neme.

Sin embargo, destacó que su función principal será “transparentar y comunicar a la gente las situaciones e intenciones del oficialismo”. Además, recordó que, ante eventuales vulneraciones de derechos, siempre existe la posibilidad de la revisión judicial por parte de la Corte Suprema.

Neme también aclaró la situación de Nuevo País respecto al Frente Amplio Formosa, confirmando que ya no forman parte de esa alianza. “Nosotros siempre fuimos Nuevo País”, señaló, explicando que las alianzas electorales fueron temporales y previas a cada elección.

La diputada criticó la falta de una “construcción conjunta” dentro del Frente Amplio, observando actitudes que, a su juicio, “quedan más cercanas a la funcionalidad al oficialismo que a un planteo o construcción opositora”.

La legisladora fue enfática al denunciar irregularidades en procesos electorales pasados, como la actuación de apoderados que, según ella, no defendieron los intereses de todos los sublemas, favoreciendo solo a los radicales.

“Nunca hubo una representación de la apoderada del lema para todos los sublemas. Ellos solo representaban los sublemas radicales”, sostuvo Neme, agregando que “conozco a mi enemigo, mi adversario es la boleta azul”.

Manifestó su frustración al observar a “fiscales radicales peleando por votos del peronismo”, lo que, a su criterio, demuestra que estaban “cuidando la banca, no la voluntad popular”.

Respecto al futuro político, Neme reafirmó la cercanía de Nuevo País con el gobierno nacional y La Libertad Avanza, una postura que su partido ha mantenido desde 2023. Si bien aún no hay definiciones sobre alianzas formales, Neme expresó que “toda nuestra fuerza va a ser para que al Presidente le vaya bien”.

Consultada sobre una posible alianza o incluso absorción por parte de La Libertad Avanza, Neme explicó que las alianzas se firman el 7 de agosto y que están abiertos al diálogo. “La libertad en Formosa es naranja”, enfatizó, destacando el perfil “liberal” de Nuevo País, especialmente evidente durante la pandemia, al defender la libertad de circulación, trabajo, educación y acceso a la salud.

La diputada subrayó que Nuevo País busca confluir personas con “valores, convicción y honestidad política”, priorizando la justicia y la voluntad popular por encima de cargos o privilegios. En ese sentido, Neme ejemplificó su compromiso rechazando el uso de estacionamientos exclusivos para legisladores y promoviendo el pago como cualquier ciudadano.

Finalmente, sobre la fragmentación de La Libertad Avanza en Formosa, Neme reconoció la dificultad de construir en ese escenario, aunque afirmó tener diálogo con el presidente del partido, Esteban López, Atilio Basualdo, y referentes nacionales.

Pese a las diferencias internas en el espacio liberal, la diputada Neme se mostró optimista sobre la construcción de una “Argentina como la plantea Milei, con baja de impuestos, baja de retenciones, con un estado más chico” y el fomento de la industria.