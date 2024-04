Diputado de LLA admitió que la nueva Ley Bases «no tiene la misma potencia»

El diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch reconoció que la nueva Ley Bases “no tiene la misma potencia” que la original, propuesta por el presidente Javier Milei. La iniciativa original contaba con 664 artículos redactados, que luego fueron recortados a 382, tomando en cuenta “la consideración de la oposición constructiva”, en sus palabras.

El legislador expresó que lo retiraron “cuando el chantaje de los gobernadores llegó a un nivel, mismo en el recinto en el momento que se estaba votando. Ahora vamos al esquema del Pacto de Mayo, vengan gobernadores y construyamos una nueva Ley Bases, este último documento que tiene que estar apoyado porque ha sido lo más discutido desde el momento uno, aunque te reconozco que creo que no tiene la misma potencia original que tenía que la Ley Bases original de Javier con su equipo”, reconoció en diálogo con Radio Mitre. Y afirmó que cree en la aprobación de la Ley Bases.

Sobre la aprobación de la iniciativa, indicó que cuenta con “muchas voluntades” y varios mandatarios provinciales comprenden la “importancia” de cuestiones como la baja del gasto público: “Creo que tanto los gobernadores como los diputados fueron necesarios en este proceso inicial, que no es querido. Hubiera deseado que fuera aprobado en primera instancia, pretendían que viniera todo el Gobierno Nacional, pero cuando te fijas en el Excel de los presupuestos provinciales, eran todos gastos para blindarse mediáticamente con la prensa”.

Con respecto al balance de los primeros meses de gobierno, y “si el Presidente está eufórico por los resultados” -según señaló el periodista Marcelo Bonelli-, Benegas Lynch afirmó que ve al jefe de Estado “en total control y total prudencia de esto: nos han dado un enfermo en terapia intensiva en donde noche a noche el médico nos dan el parte”.

Y calificó el trabajo del ministro de Economía Luis Caputo como “admirable”. “Hay que hacerle un monumento a ese tipo, le han dejado la bomba cambiaria, fiscal y monetaria que jamás hemos tenido en nuestro país” y -haciendo referencia a “la bomba de las lelics”- opinó que “le han dejado unas fórmula realmente explosiva, y resolvió toda esta ingeniería financiera de manera magistral”.

El legislador también se refirió también al evento de afiliación de La Libertad Avanza que tendrá lugar mañana en Ciudad de Buenos Aires, en donde se lanzará el sello partidario y que contará con la participación de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En esa línea, Juan Pablo Scalese se convertirá en el presidente de LLA de Capital Federal.

“Es una persona ideal para lo que va a emprender, es de grandes valores personales, comparte el ideario liberal y creo que va a hacer un trabajo fenomenal. Es el segundo paso de un partido nuevo que, para llegar a donde llegamos, necesitó de otros partidos para constituir un armado nacional, provincial y municipal; es el paso razonable tener una estructura propia”, indicó al respecto. Y es que el objetivo es que LLA se constituya oficialmente como partido”.

Al ser consultado sobre si esta decisión dejaría “de costado” la alianza electoral con el PRO, propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que ya existe esto “virtualmente”. “Hay un común denominador que estamos mirando con el PRO para sacarle el peso del Estado a la gente. En la práctica, las votaciones y todo se están dando en la misma sintonía; ahora desde la parte estructural y pensando en 2025 no descarto eso en absoluto. A los efectos electorales hay que cumplir con formalidades, hay que ver cómo se integra esto. Subrayo que yo no estoy en la parte estratégica, pero estoy pensando que puede ser también una alianza pero de LLA con el PRO, más restrictiva y encapsulada en dos movimientos grandes”, desarrolló.

En cuanto a quienes piden “juicio político” al presidente Javier Milei, preguntó Sergio Rubin, “¿se percibió una actitud golpista de una parte de la oposición?”. “Es una cosa sumamente grave, me parece que es inaceptable. Son todos los que, en distintas posiciones políticas, no resisten estar en una oposición. Hablan de la democracia, de la división de poderes y todo, pero atrás de ese discurso hay una cosa rancia destituyente“, opinó.