Diputado Miguel Montoya: «Realmente tenía expectativas de hacer una mejor elección»

Tras las elecciones de este domingo en Formosa, en las que se eligieron 15 diputados provinciales, concejales en todos los municipios, integrantes de comisiones de fomento y 30 convencionales constituyentes, el diputado provincial y presidente de la UCR, Miguel Montoya, compartió un balance crudo y autocrítico de la jornada electoral.

“No es el mejor día, pero hay que dar la cara”, comenzó diciendo el dirigente radical. Reconoció el “fuerte acompañamiento” que volvió a recibir el oficialismo en las urnas, pese a las críticas al sistema electoral vigente. “Son las reglas de juego que hay y con estas reglas el oficialismo sigue encontrando respaldo”, sostuvo, aunque apuntó que los números podrían cambiar en octubre cuando se implemente la boleta única.

Consultado por los resultados, fue contundente: “El sentimiento que tengo es de tristeza. Yo realmente tenía expectativas de hacer una mejor elección. Creo que nos perdimos una oportunidad de ponerle un freno a un modelo que atrasa”.

Montoya lamentó que el mensaje sobre la reforma constitucional no haya calado en el electorado como esperaban: “Sostuvimos que esta reforma era una trampa para eludir el fallo de la Corte Suprema. Gildo Insfrán quiere incluir una cláusula transitoria para borrar su más de un cuarto de siglo en el poder y volver a postularse”. Según indicó, esa cuestión no estaba en la agenda oficial antes del histórico fallo del máximo tribunal.

Pese a haber recorrido la provincia y realizado una intensa campaña, Montoya se mostró dolido por lo que consideró “una distorsión del sistema electoral”: “En 34 de los 37 municipios, el oficialismo es oficialismo y oposición al mismo tiempo. Simulan una pelea entre dos sectores del mismo partido. Así también les va a los pueblos”.

Además, señaló que la participación fue menor a otras ocasiones, lo cual atribuyó a factores climáticos y al desencanto de la ciudadanía con la política. “Muchos simplemente decidieron no ir a votar porque ya no tienen esperanza de que algo cambie”, explicó.

A pesar del resultado adverso, Montoya remarcó que la lucha no termina: “Nos debemos a los ciudadanos que nos votaron. Algunas bancas se pudieron renovar. Un resultado electoral no va a cambiarnos la idea que tenemos sobre cómo queremos que sea Formosa”.

Finalmente, anticipó que seguirán atentos al accionar de la Convención Constituyente: “El gobierno se salió con la suya, pero si intenta hacer una trampa constitucional, vamos a recurrir nuevamente a la Justicia. La reforma que impulsan es una burla al sistema jurídico argentino”, sentenció.