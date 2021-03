Diputado Petri: “Se están violando derechos en Formosa y no podemos estar al margen”

Compartir

El diputado nacional por Mendoza, Luis Petri (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre su visita a la provincia como parte de la comitiva de legisladores que llegó para denunciar que “se están violando derechos humanos” en Formosa desde el inicio de la pandemia y aseguró que como legisladores “no podemos estar al margen” ya que “hay un abuso de autoridad”.

Comenzó contando sobre lo que ocurrió camino a Clorinda donde fueron retenidos más de media hora por la Policía. “Todo el viaje estuvo signado por numerosos controles, desde el inicio, desde la llegada a la provincia de Formosa en auto teniendo en cuenta que no están habilitados los vuelos tuvimos que volar hasta Resistencia y viajar en auto hasta Formosa, a partir de allí hubo una serie de controles y retenes durante todo el trayecto a la ciudad de Formosa, no obstante pese a venir con PCR negativo fuimos obligados a hisoparnos en la provincia nuevamente para luego emprender el viaje a Clorinda donde en un momento determinado fuimos detenidos por un retén policial que por más de 40 minutos nos impidió avanzar y nos dificultó llegar a horario a Clorinda donde nos estaban esperando en la plaza de Clorinda teniendo en cuenta el bloqueo sanitario que existe en esa ciudad, la necesidad de recuperar las libertades y los derechos que se encuentran conculcados desde hace más de 200 días en esa ciudad pero en toda la provincia de Formosa”, explicó.

Aseveró que en el retén camino a la segunda ciudad, “nos exigían para continuar que acreditáramos el resultado negativo de un PCR que nos habían hecho hacía horas, nos impedían al circulación, esto es muy grave teniendo en cuenta que ya teníamos hisopados negativos y más que nada teniendo en cuenta que tenemos libertad de tránsito por ser legisladores nacionales y porque todo ciudadano conforme a la Constitución Nacional y leyes vigentes, puede circular aún en este contexto de pandemia por el territorio nacional, luego de ese tiempo liberaron las posibilidades de que llegáramos a Clorinda porque el objetivo estaba cumplido y era la demora que fue de más de una hora y esto hizo que llegáramos prácticamente una hora y media más tarde al acto que estaba previsto en la plaza de este lugar, ‘milagrosamente’ los PCR aparecieron y a partir de allí nos posibilitaron continuar con el trayecto de Clorinda”.

“Nosotros venimos denunciando la situación que está viviendo Formosa porque lo cierto es que se están violando derechos de los formoseños y no nos podemos mantener al margen como representantes del pueblo, como diputados nacionales y por eso hemos venido desde hace mucho tiempo haciendo denuncias que en muchos casos son penales por legisladores nacionales de la provincia de Formosa, o eventualmente presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nosotros creemos que debe garantizarse el pleno ejercicio de los derechos más allá de los cuidados que tenemos que tomar en pandemia, lo cierto es que hay un abuso de autoridad, hay un exceso, hay un estado policial, de excepción y ante esa situación tenemos que alzar la voz, advertirlos y llamar a la reflexión a todos los que toman decisiones, particularmente al gobernador de la provincia para que revise las resoluciones y decisiones que han tomado que claro está perjudican al pueblo de Formosa”, expresó el legislador.

Para finalizar se refirió a una posible intervención a Formosa y señaló que “creemos que el estado de excepción que eventualmente existe tiene que revertirse y tiene que existir un pleno estado de derecho, no existen los números para que en la Cámara de Diputados ni de Senadores sea aprobada una intervención federal, pero sin lugar a dudas hay sobrados motivos de violaciones de derechos humanos en la provincia de Formosa que al menos posibilitarían que esto se debata. Lo cierto es que más allá de una intervención formal como establece la Constitución, está claro que el gobierno nacional tiene que exigirle a Formosa que se respeten los derechos y las libertades de todos y cada uno de los formoseños y tiene las herramientas como para hacerlo por eso le reclamamos al Presidente de la Nación que de alguna manera ordene la situación irregular que se está viviendo en Formosa, teniendo en cuenta que es excepcional a lo que se vivió en el resto del país”.

