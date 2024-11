Diputado Román: «El Presupuesto provincial está en la Legislatura a la espera del Presupuesto Nacional 2025»

En el proceso de planificación fiscal de Argentina, las provincias deben seguir un protocolo establecido que comienza con la aprobación del Presupuesto Nacional. Este acto es fundamental, ya que establece las expectativas económicas para el año siguiente y define los ingresos y egresos proyectados. Con esta información, las provincias pueden entonces proceder a detallar sus propios presupuestos. Una vez que estos presupuestos provinciales reciben aprobación, el siguiente paso es su implementación a nivel municipal.

Este proceso, a menudo, requiere la convocatoria de Sesiones Extraordinarias para ajustarse a los tiempos legislativos, que se llevan a cabo fuera de los períodos ordinarios del Parlamento y los Consejos Deliberantes. Estas sesiones son cruciales para asegurar que los municipios puedan operar con un marco presupuestario claro y aprobado, permitiéndoles administrar sus recursos de manera efectiva y responder a las necesidades de sus comunidades.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Diputado Jorge Román, quien preside la Comisión de Economía y Obras Públicas de la Cámara de Diputados de Formosa, ofreció una visión general sobre la situación actual del proyecto de Presupuesto Provincial 2025.

Este proyecto, que ya ha sido presentado en la Legislatura, aguarda su análisis y debate en paralelo con las decisiones que se tomen respecto al Presupuesto Nacional. El diputado destacó la importancia de este presupuesto para el desarrollo y la planificación económica de la provincia, subrayando la expectativa que genera su tratamiento en el contexto político y económico actual.

Román confirmó que “el expediente ya está en la Legislatura, pero el inconveniente para darle tratamiento legislativo está en el hecho de que la Nación sigue discutiendo su presupuesto y detrás de esa discusión hay en realidad, una discusión de modelo de país y parece ser que el Presidente Milei prefiere prorrogar el presupuesto como lo ha hecho ya en el 2023 al 2024, prescindiendo de las incidencias que pudieran tener la discusión en el Congreso”.

Además, aclaro que “hay mucha dependencia de nuestro Presupuesto con el Presupuesto Nacional, entonces lo sostendremos en forma de expediente dentro de la Cámara, porque es más fácil la corrección una vez que se apruebe el Presupuesto Nacional 2025”.

Con respecto que hay una demora más que evidente a nivel Nacional con el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025, Román explicó que ”en realidad es un inconveniente por donde se lo mire porque la claridad de los números desde nuestro Presupuesto viene a partir de la fijación de Nación sobre todo de las variables macroeconómicas, los ingresos previstos lo que tiene previsto desde el presupuesto nacional para invertir en la Provincia, entonces entramos en una situación de números muy inciertos”.

En base a esta situación aseguro que “preferimos esperar este tiempo todavía que queda de Sesiones Ordinarias, esperando que Nación resuelve su problema y defina su presupuesto, entonces nosotros rápidamente acomodamos la cuestión discutimos y seguramente después de la discusión podemos darle sanción positiva y tengamos el presupuesto como debe ser”.

Equilibrio económico

Con respecto al equilibrio económico, el Diputado Román dijo “es importante, aunque no suficiente porque en realidad ese equilibrio económico debe garantizar un buen ejercicio de gobierno que capitalice y beneficie a los ciudadanos a través de la Seguridad, de la Educación, la Salud, la Seguridad Social, las Obras Públicas que también permiten calidad de vida a la gente y en función de eso, de establecer las prioridades”.

“El Ejecutivo provincial ha cumplido con el artículo constitucional que establece esa obligatoriedad de presentar 30 días antes de la culminación del en las sesiones ordinarias. El tema es que nosotros somos lo que no estamos en condiciones de darle tratamiento legislativo al presupuesto porque no está, no está con la solidez como consecuencia de la zozobra del presupuesto nacional”, explicó Román.