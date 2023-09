Diputados aprobó ayer la terna de jueces para la Primera Circunscripción Judicial

En una acalorada sesión, el día de ayer quedaron aprobados los jueces para la Primera Circunscripción. El cruce se dio entre la diputada Agostina Villaggi y su par Agustín Samaniego. Para tratar el proyecto en el que se propiciaba la designación para los juzgados Civil y Comercial N°4, N°5 Y N° 6 fue tratado sobre tablas, es decir que no hubo un debate en comisión, situación que hizo que los miembros de la oposición votaran en contra de las designaciones.

La terna quedó: Darío Carlos Vitar quedó en el juzgado N°4, en tanto que en el juzgado N°5 quedó Rousseau Cintia Verónica y para el N°6 se propuso a la Doctora Lourdes Leliur.

La Diputada Agostina Villaggi miembro de del Consejo de la Magistratura adelantó la negativa en la votación del presente proyecto e indicó que el tratamiento le parecía una falta de respeto porque se trata de una designación de jueces que tendrán a su cargo la resolución de casos. «Es una falta de respeto que sea tratado sobre tablas este proyecto porque todos los martes nos reunimos en comisión y esta terna fue elevada hace más de 15 días. Teníamos mucho tiempo para discutirlo. Al parecer quieren esconder algo».

«La verdad que hablar de la designación de jueces en 10 minutos es una falta de respeto para todos los formoseños porque tenemos que saber quienes son las personas encargadas de decidir sobre cuestiones importantes como lo es la de impartir justicia», añadió.

«Ya tenemos sobradas pruebas de que las designaciones así no funcionan y menos aun cuando son afines al Gobierno porque cuando les ha tocado impartir justicia contra alguien del oficialismo no lo han hecho como corresponde», señaló.

«La justicia formoseña esta llena de jueces y fiscales militantes. Estamos muy cansados de que nos metan proyectos importantes sobre tablas cuando todos los martes nos reunimos en comisión».

La Legisladora arremetió y aseveró que la doctora Rousseau «tiene cuña política y se desempeña en el Estado provincial hace muchos años. Es una falta de respeto lo que ha sucedido».

Por su parte, el diputado Agustín Samaniego marcó «el radicalismo fue siempre coherente en votar al que tiene el primer puntaje de la terna siempre, me pregunto porque ahora no hace eso. Además señaló que nunca pasó por comisión la designación de jueces».

Aumento salarial

En un primer momento de la sesión el bloque opositor de la Cámara de Diputados de la provincia habló acerca del aumento salarial otorgado a los empleados de la provincia, quién habló al respecto fue el Osvaldo Zárate quien volvió a solicitar que el expediente referido al aumento salarial presentado por el bloque sea tratado sobre tablas, y opinó que quienes trataron y aceptaron el aumento pertenecen al «club de la paritaria».

«Los sindicalistas afines al Gobierno han aplaudido el aumento otorgado y hay que decir que es una falta de respeto». «Nadie se animó a reclamarle a Gildo Insfrán. Los sindicalistas dijeron, es un excelente aumento y está por encima de la inflación, es una locura lo que han dicho», cerró Zárate