Diputados aprobó por mayoría la creación de un Polo Científico, Tecnológico y de Innovación

La Cámara de Diputados de la provincia realizó ayer su séptima sesión especial mixta de manera presencial y no presencial, adecuando los protocolos sanitarios ante la pandemia de coronavirus y aprobó por mayoría la creación de un Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la provincia de Formosa. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo fue acompañado por el oficialismo, por el bloque Floro Eleuterio Bogado y recibió la negativa del bloque Juntos por el Cambio-UCR.

De esta forma, la Legislatura de la provincia sancionó con fuerza de ley la creación del Polo Científico Tecnológico y de Innovación de la provincia para la radicación y desarrollo de industrias de base tecnológicas que promuevan la producción, difusión y aplicación de prácticas del conocimiento científico a través de la innovación tecnológica y la promoción de las actividades productivas sustentables. El mismo funcionará declarándose además como centro de formación de recursos humanos especializado, generador de conocimiento y de investigación en la provincia.

Además se estableció como misión del polo su activación como ámbito de interacción entre los distintos actores provinciales, nacionales e internacionales orientados a desarrollar e implementar tecnologías e innovaciones en los diferentes sectores estratégicos de la provincia en especial en los ámbitos de la biotecnología, energías renovables y biomasa, telecomunicaciones e informática e industrias químicas con alta incorporación de tecnología.

Se fijaron como funciones principales del polo científico a planificar las acciones tendientes a incentivar, destinadas a fortalecer el desarrollo de la actividad industrial y productiva en la provincia de Formosa. Además fomentar, orientar y apoyar la instalación de actividades industriales que tengan un alto componente de tecnología e innovación que generen empleo y promuevan el desarrollo local vinculando a las empresas entre sí y a estas con los centros de investigación u otros organismos de promoción de las actividades científicas, tecnológicas y/o de innovación productiva para la transferencia de tecnología y conocimiento.

Además se promoverá la formación y disponibilidad de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación en calidad y cantidad suficiente para atender las demandas del personal capacitado que requiere la provincia y la región.

Se implementarán políticas de capacitación y promoverán convenios con universidades e institutos de investigación en coordinación con el gobierno provincial teniendo como aliados estratégicos a los actores locales en la utilización de nuevas tecnologías.

Jorge Nielsen

El miembro informante, diputado Jorge Nielsen, explicó el proyecto de ley y pidió el acompañamiento de sus pares, asegurando que el mismo es “fundamental para el futuro desarrollo de nuestra provincia y la futura generación de formoseños”.

“El gobernador Insfrán que siempre promovió la planificación como forma de ir delineando un modelo de desarrollo social, económico y político de la provincia, planteó en el 2015 la necesidad de un desarrollo tecnológico no autónomo porque somos integrantes de la nación, pero sí propio, en ese sentido ya hace varios años se empezó a implementar esto que da a llamarse el Polo Científico y Tecnológico de Innovación de la provincia de Formosa. En esos pasos se fue considerando una infraestructura tendiente a albergar entidades de investigación y desarrollo y espacios académicos donde se pueda ir preparando a los futuros profesionales y técnicos para la industria que tiene que ver con altas tecnologías aplicadas a la energía, la biotecnología, la informática, las comunicaciones, a la química”, explicó.

Noelia Luna

A su turno, la diputada Luna manifestó que “este bloque no está en contra del crecimiento científico y tecnológico de Formosa, pero sí estamos en contra de poner en riesgo a los formoseños, a los comprovincianos por más mínimo que sea el riesgo como nos quieren hacer creer instalando una planta de uranio a solo 16 kilómetros de la ciudad capital que genera fuerte polémica en la provincia y en el país vecino relacionado con la contaminación del ambiente, nosotros defendemos los derechos y garantías de los ciudadanos”.

Denunció además que se usa el Polo Científico para la instalación de la empresa Dioxitek. “Esta es una pantalla más de la ineficacia del gobierno populista, socialista y declarado comunista, la creación de este polo es la excusa perfecta para justificar la instalación de Dioxitek en la provincia, la realidad del gobierno gira en torno a estos intereses, no a preocuparse por promover emprendimientos científicos en general”, aseveró la diputada Luna.

Juan Carlos Amarilla

Adelantando su voto negativo, el legislador por la UCR manifestó que “no se justifican en los puestos de trabajo que esto va a dar, la salud de los 300 mil formoseños, no se corresponde con ningún análisis que se preste de ser serio. Seis años después de la audiencia pública estamos discutiendo la creación del polo científico”, señaló.

“Con la sanción de esta norma el gobierno cree tener allanado el camino para poder avanzar, yo sostengo que no, que todavía falta mucho y no hay licencia social para llevar adelante esto, esto en realidad es para que funcione Dioxitek”, denunció.

“Por la presente generación y las futuras, por la preservación de la salud de los formoseños y de la población decimos no a esta iniciativa, no a Dioxitek, decimos sí a una Formosa sustentable, que pueda seguir siendo el imperio del verde”, expuso el legislador.

Osvaldo Zárate

De la misma forma, el diputado opositor criticó duramente al gobierno provincial y aseveró que “ellos dicen que con este polo vamos a dar un salto de calidad y es mentira, este polo en unos 20 años va a estar peor o igual que el Parque Industrial, hablen con la verdad, es el paraguas para que Dioxitek pueda operar, no hagan toda la perorata de que van a hacer el salto tecnológico para que Formosa despegue”.

“Nuestro bloque no se cree este relato de que vamos hacia la panacea, que vamos hacia la revolución productiva que plantean porque hace 40 años que gobiernan, nosotros no creemos que con esto vamos a dar el salto cualitativo en la producción, esto forma parte de un relato mentiroso”, acusó.

Enrique Ramírez

Asimismo, el diputado Ramírez señaló que “no podemos dejar de remarcar la preocupación que trae para todos los formoseños esta decisión de darle para adelante con la empresa Dioxitek que no está en ningún lugar de la ley, No podemos dejar de pedirle al gobernador que cuide a los formoseños”, solicitó.

Rodrigo Vera

También el diputado Rodrigo Vera (PJ), expuso que “este proyecto de ley le da rango legal a un polo que ya existe, funciona, donde se dictan carreras especializadas y ha formado a jóvenes formoseños. El polo científico está destinado a ser un orgullo para Formosa, el trabajo que se realiza allí con los jóvenes profesionales, alumnos, profesores capacitados va a dar enormes satisfacciones al pueblo formoseño y van a sentar las bases de un desarrollo que tenemos que diseminar en toda la provincia, ese es el sentido de la ley”.