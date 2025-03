Diputados: bloque de LLA cruje y opositores reclaman sanciones

Tras el escándalo de la última sesión en Diputados la bancada de La Libertad Avanza cruje, mientras que opositores reclaman sanciones contra los legisladores que protagonizaron la secuencia violenta.

Si bien no hubo una reunión formal de bloque post sesión, sí existió un encuentro informal entre los legisladores conducidos por el cordobés Gabriel Bornoroni en la que también estuvo presente el presidente de la Cámara, Martín Menem.

El mensaje que se transmitió fue el de priorizar la unidad y el proyecto de Javier Milei, por sobre las vanidades individuales.

No hubo reconciliaciones, ni las va a haber. De hecho, la riña entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine viene de larga data, en las redes se atacan con frecuencia y nadie tiene esperanzas de que eso se detenga.

«Las personas que se dijeron cosas antes se las van a seguir diciendo ahora. Pero el proyecto al que pertenecemos es más grande que todos y tenemos que dejar el ego de lado y trabajar en post de lograr los objetivos del Gobierno. Somos equipo», sentencia un miembro de peso en el bloque.

Aseguran que no recibieron orden de la Rosada de echar a nadie y que no va a ocurrir. De hecho, algunos más belicosos pretendieron sacar a algunos del grupo de Whatsapp y el pedido fue que no lo hagan.

Sin embargo, los ánimos están caldeados y varios que se jactan de ser «obedientes» están indignados con que no se «castigue» a Bonacci y Pagano, a quien acusan de «darle quórum al kircherismo».

La trifulca entre las mediáticas legisladoras siguió vía redes y Pagano también apuntó contra Martín Menem, con quien tienen un enfrentamiento desde abril del año pasado, cuando la desconocieron como presidenta de la comisión de Juicio Político; hecho que terminó también con la remoción de Oscar Zago de la presidencia del bloque libertario.

«El escándalo fue porque hay un solo señor (que no es el presidente Milei) que no me quiere al mando de esa comisión (tendrá algo que esconder y temerá ser investigado “ese señor)», escribió Pagano, y agregó: «Esta vez quedó en evidencia ante el recinto quién es el verdadero titiritero, que huyó como una RATA. El verdadero mariscal de las derrotas!! Parece que algunos quieren autoritariamente manejar las cosas a su antojo, por fuera de las instituciones, cosa que no me voy a prestar».

Mientras tanto, Oscar Zago explicó su accionar – «me estuvieron insultando durante cinco minutos y reaccioné mal»,dijo – y pidió disculpas «a todo el pueblo argentino».

Sobre LLA, bloque al que ya no pertenece hace años planteó: «Los que quieren destituir a Milei son algunos diputados del bloque de La Libertad Avanza». Y le pidió a Menem «que no se equivoque» y «busque la verdad».

Los principales referentes de LLA lo contactaron desde el minuto uno tras el incidente para calmar las aguas.

Lo cierto es que los oficialistas no se pueden dar el lujo de perderlo como aliado y necesitan contenerlo. Zago preside un bloque de tres. La semana que viene, de hecho, su firma será clave en la Bicameral de Trámite Legislativo, donde se pone en discusión el DNU del FMI.

Bloques dialoguistas están planteando que la escena de la Cámara de Diputados fue penosa y amerita sanciones. El que picó en punta fue Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien pide que se investigue al libertario correntino Lisandro Almirón por posible coacción.

«Exijo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Interno sobre sanciones disciplinarias, se aplique de inmediato el procedimiento correspondiente en la próxima sesión», planteó Ferraro.

Pero los libertarios, que defienden a Almirón, quieren que se sancione a Zago. «El sí ejerció violencia y le pegó a Julio (Moreno Ovalle) que no tenía nada que ver, los estaba intentando separar», señala un legislador de LLA que está estudiando el reglamento para ver qué pena puede caberle.