Diputados de la oposición piden extender el horario de atención comercial hasta las 23 horas

Diputados de la oposición elevaron al Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19 un proyecto para extender el horario de atención comercial hasta las 23 horas. Los diputados Osvaldo Zárate y Adrián Malgarini (legisladores que acompaña la propuesta) coincidieron que es algo necesario y que tomándose todas las precauciones sanitarias no ven lo “negativo” ya que en Formosa no existe circulación viral de coronavirus.

Primero, el diputado Malgarini expresó que solicitaron que, en todo el ámbito del territorio de la provincia de Formosa, la atención al público en los comercios en general, sin distinción de rubros, sea hasta las 23 horas.

Dejó en claro que la iniciativa responde a un reclamo del comercio y a los requerimientos que a diario son planteados por los clientes y el público en general.

De tomarse la medida peticionada entienden que:

Desde el punto de vista sanitario esto ayudaría a que se descongestionen los comercios, evitando así las aglomeraciones de personas que se producen en horarios cercanos al cierre, actualmente a las 20 horas. Desde el punto de vista del consumidor le daría más tiempo para realizar sus compras habituales. Desde el punto de vista del comerciante, es él, quien conoce los horarios en los cuales su negocio realiza las mayores operaciones con sus clientes. De tomarse esta medida también se estaría coadyuvando a retomar la normalidad.

Osvaldo Zárate

Por su lado, el diputado Zárate reiteró que “es un pedido que recibimos cada vez que vamos a algún comercio donde vemos con preocupación como la gente antes de las 20 horas se aglomera en las puertas”, y agregó que “pedimos que dejen trabajar hasta las 23 porque va a abarcar un poquito más el tiempo de atención y cada comercio va a administrarse de acuerdo a la clientela para comenzar a transitar de esta manera la nueva normalidad”.

“Que se estire el horario es una ventaja tanto para el comerciante como así también para los consumidores. Nosotros le sugerimos eso a la mesa del Covid- 19 ya que el diálogo que tenemos con ellos es nulo”, dejó en claro.

“A mí me parece que las 20 horas es un horario muy corto donde todo el mundo pierde, pierde el comerciante, pierde el consumidor, para mí no es normal que cierren a las 20. Hay que tener mucho cuidado con esto porque por ahí a algún sector del Justicialismo le gusta esta especie de toque de queda, donde todo tiene que estar cerrado a esa hora”, aseveró.

Asimismo, el legislador radical negó que desde su espacio político busquen algún redito político denunciando o haciendo publica ciertas cuestiones. “La mayoría de las cosas que le pedimos al Gobierno nacional cumplió, pero el Gobierno de la provincia se adhiere a los DNU nacionales de acuerdo a la conveniencia”, lanzó.

“Nosotros no buscamos ningún redito electoral, hay un montón de medidas que no nos gustan, se lo hemos manifestado a la mesa del Covid-19 varias veces, hemos hablado con el Ministro al respecto”, dejó en claro.

Consultado si es que cree que la oposición debe ser convocada a una mesa de diálogo respondió: “cuesta mucho comunicarse con el ministro Abel González, nosotros enviamos mensajes, pero nunca son respondidos; el diálogo no se da porque no hay respuestas. Yo manifesté que el nexo que tenemos con el gobierno, que es a través del ministro González, no funciona”.

“A un sector importante del Gobierno le gusta que los formoseños a las 20 estemos en nuestras casas y que este estado permanente de cuarentena se extienda sin límites, estoy seguro que al Gobierno no le va a gustar lo que decimos, pero la verdad es que vemos que hay una sobre exageración de la cuarentena y la gente está harta”, finalizó diciendo el mismo.