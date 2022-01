Diputados de la oposición realizaron pedido de informes por obras que se ejecutan en la Costanera

Compartir

Diputados provinciales por el Frente Amplio Formoseño presentaron notas dirigidas al ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, contador Daniel Malich, como también al Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, para solicitar un pedido de informe de obras que se ejecutan en la Costanera y que no cuentan con los letreros correspondientes, con el fin de conocer las tareas viales que se llevan a cabo en este sector delimitado de la costa del río.



En la presentación, fundamentaron que “en nuestra calidad de diputados, solicitamos conforme las facultades que nos inviste el artículo 113 de la Constitución, un pedido de informe en relación a la obra que se encuentra ejecutando en la Costanera de la ciudad capital de Formosa, entre las calles Salta y Av. 25 de Mayo, como también la que se realiza entre las calles Brandsen y Fotheringham”.

Los funcionarios explicaron que como toda obra debe contar con la cartelería informativa, algo que no ocurre y por ello piden explicaciones.

“Necesitamos saber las razones que originan la inexistencia de cartel de obra, donde debe constar por ordenamiento legal vigente en Formosa, la repartición contratante, el detalle de la obra contratada, discriminación de la obra contratada, fecha de iniciación y fecha de finalización, el presupuesto que implica la obra publicitada, el detalle completo de la contratista conforme figura en el pliego de la licitación y toda otra información referida que se estime”.

“No se sabe la empresa que trabaja, el objetivo de la obra, tampoco el monto en pesos, el plazo de ejecución ni el método de contratación” advirtió el diputado Osvaldo Zárate sobre los trabajos.

“La obra está en nuestras narices, pero hubo que investigar para enterarnos de su existencia. Gravísimas grietas en la barrera de contención en plena costanera”, alertó el legislador.

“Pero más importante es que no se informó a los formoseños sobre el peligro inminente de un derrumbe con el riesgo para la integridad física de quienes transitan por ese lugar” mencionó más adelante.

“La precariedad de una madera que apuntala la base de hormigón de la costosa costanera, demuestra la irresponsabilidad y el desprecio del Gobierno Provincial hacia los formoseños”, dijo.

“Debemos exigir la inmediata clausura de la zona y que se informe detalladamente sobre el verdadero estado de las barreras de contención de la ciudad de Formosa. Ojalá no ocurra una situación que debamos lamentar” advirtió Zárate.



“La barrera contra inundaciones nos protege ante crecidas del río, y lo que está pasando acá es realmente grave. Esta obra (su construcción original) la hicieron con un crédito del Fonplata, y lamentablemente como siempre es una obra que no está a la altura de las circunstancias porque tendría que estar aguantando y no tendríamos que estar gastando dos veces la misma plata”, dijo el diputado de la oposición.



“Hay pérdidas y filtraciones de agua, la situación es crítica. Como representantes del pueblo y vecinos de Formosa vamos a trabajar en el pedido de informes y vamos a pedir que la unidad que esté a cargo de esto nos dé explicaciones. Es una situación crítica de este sector de la barrera contra inundaciones de la ciudad de Formosa” remarcó.

