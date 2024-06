Diputados define si votará por títulos la Ley Bases, mientras se negocia si habrá uno o más dictámenes

En paralelo al acto del 20 de junio en Rosario, Santa Fe, y mientras muchos diputados miraban en cadena nacional el discurso del presidente Javier Milei, quien no tardó mucho en apuntarles elípticamente, comenzaban a cruzar mensajes organizando lo que será el encuentro del martes del plenario de comisiones en donde se buscará dictaminar los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal.

Con la ley aprobada en general, el primer escollo a sortear por parte del oficialismo y la oposición dialoguista es lograr un único dictamen. Para eso, todos los sectores se tienen que poner de acuerdo respecto de cuáles serán los cambios que se aceptarán y en qué artículos se insistirá con el texto original.

Si no hay acuerdo podría significar que haya varios dictámenes, algo que complejizaría el debate en el recinto programado para el próximo jueves 27 de junio a partir de las 11 de la mañana. En ese sentido, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, explicó en DiputadosTV que tanto el paquete fiscal como la Ley Bases pasarán por la reunión plenaria de comisiones para tener un dictamen y que espera que haya “un solo dictamen donde nos podamos poner de acuerdo sobre qué insistir”.

Un punto a resolver es la constitucionalidad de insistir con Ganancias, Bienes Personales y la Moratoria Previsional que fueron rechazados por los senadores. Según explicó López, y en buena medida es lo que mantienen los presidentes de los bloques dialoguistas, en el caso de los dos primeros es que si el Senado “no quería que salgan algunas cosas tendría que haber desechado la ley por completo. No se hizo y ahora está esta posibilidad” de insistir.



En el caso de la Moratoria, que fue eliminada por el oficialismo, al igual que Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, que fueron quitadas del listado de empresas a privatizar, el “lilito” dijo que “lo importante es que estuvo en la media sanción de Diputados, por más que no se lo haya llevado al recinto. Se votó una ley en la cámara de origen y si uno quiere que algo no sea ley lo tiene que desechar por completo en el momento de votar en la cámara revisora”.

Pero hay constitucionalistas que no opinan lo mismo y que entienden que los diputados no podrían insistir en estos puntos. Uno de los que opina en esta línea es el especialista Andrés Gil Domínguez, quien señala que los Diputados no pueden insistir con Ganancias y Bienes Personales.

“La Cámara de Senadores como Cámara revisora en el mensaje de comunicación a la Cámara de Diputados como Cámara de origen respecto del proyecto de ley sobre medidas fiscales paliativas y relevantes (ley de reforma fiscal) estableció que los títulos que fueron rechazados NO constituyen una adición o corrección basada en su voluntad afirmativa. De esta manera, la Cámara de Senadores estableció una clara práctica parlamentaria que coincide con la interpretación constitucional realizada por Laura Clérico, Gustavo Ferreyra, Roberto Gargarella, Gustavo Arballo, Mauro Benente, Nancy Cardinaux, Marisa Herrera, Leticia Vita, Armando Aquino Britos”, escribió en la red social X.

Quien le respondió al constitucionalista en la misma red social fue el ex diputado radical Alejandro Cacace. El actual secretario parlamentario del bloque de la Unión Cívica Radical -y uno de los hombres encargado de las negociaciones con el Ejecutivo- señaló que sí pueden insistir con los títulos. “El artículo 111 fue rechazado por dos tercios y figura allí como una de las correcciones. Por lo cual en absoluto está el Senado diciendo lo que usted afirma. He visto su interpretación por la que se cita al final de su tweet, pero no le haga decir a los textos lo que no dicen”.