Diputados dio media sanción al proyecto que recorta las jubilaciones de privilegio

El Frente de Todos aprobó la iniciativa con 128 votos afirmativos y dos abstenciones en Diputados. Negri impugnó que el oficialismo haya llegado al quórum con la presencia de Scioli y ordenó la retirada de su bancada, con la amenaza de judicializar la sesión.

El oficialismo en la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que busca modificar el régimen especial jubilatorio y de pensiones de jueces y diplomáticos, en una sesión que estuvo teñida de polémica luego de que Juntos por el Cambio impugnara que el quórum se haya alcanzado con la presencia de Daniel Scioli, designado embajador en Brasil.

La iniciativa, que ahora deberá ser girada al Senado, contó con 128 votos positivos, ninguno en contra y dos abstenciones de la Izquierda. El Frente de Todos arribó a ese número con su propia tropa y con la ayuda de parte de los espacios opositores minoritarios: el Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera el mendocino, José Luis Ramón; los cordobeses que responden al gobernador, Juan Schiaretti, y la neuquina del MPN, Alma Sapag.

En tanto, los lavagnistas del Interbloque Federal que encabeza, Eduardo “Bali” Bucca, no dieron quórum -al igual que Juntos por el Cambio- y denunciaron en un comunicado que su espacio fue “absolutamente excluido de este debate”.

Una vez que el Frente de Todos logró el quórum con 129 diputados, al filo del tiempo reglamentario, los diputados de Juntos por el Cambio bajaron al recinto. Fue allí que el jefe del Interbloque, el cordobés Mario Negri, impugnó la presencia de Daniel Scioli.

«Nosotros estábamos dispuestos a alcanzar acuerdos sobre las jubilaciones pero no vamos aceptar este atropello de armar quórum con un embajador», dijo Negri, que calificó la sesión de “inválida” y ordenó a su espacio que se retirara, no sin antes advertir que iban a judicializar el tema.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, explicó que mientras Scioli «no haya presentado la renuncia sigue siendo diputado» y que su designación como embajador se oficializará «cuando se haya publicado en el Boletín Oficial». En tanto, el exgobernador bonaerense anunció que recién presentará su dimisión el próximo 3 de marzo.

En diálogo con Ámbito, el diputado Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, celebró la media sanción, aunque lamentó el accionar de Juntos por el Cambio. “La actitud de la oposición está clarita. Trató de que la reunión se caiga. ¿No les parece un poco llamativo que el tema de la jubilación de los jueces se intente llevar al sistema judicial para que sea éste el que determine si la sesión es válida o no?”, se preguntó el economista.

Comenzado el debate, el miembro informante por el oficialismo, el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casaretto, fundamentó el proyecto e informó que en el sistema judicial hay jubilaciones que llegan a los $770.000 por mes y “otras 2.265 que están por encima de los $300.000”.

En tanto, el mendocino José Luis Ramón, quien había presentado algunas objeciones a la iniciativa -con un proyecto alternativo elaborado junto al sindicalista judicial Julio Piumato- destacó la apertura del debate y criticó el “doble discurso de determinados diputados que se rasgan las vestiduras por el tema de lograr una reforma del Poder Judicial y terminar con los privilegios”. “Este papelón que acaba de vivir hoy este recinto me da vergüenza”, agregó.

El cierre estuvo a cargo del legislador del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, quien aseguró que su espacio no busca una “revancha política con la corporación judicial”. Sin embargo, aclaró que no iba a dejar pasar “suspicacias”. “Se ha instalado la idea de que queremos vaciar el sistema judicial y eso es una canallada”, dijo.

“Venimos a tratar de poner orden al sistema de Seguridad Social. Queremos recomponer el sistema público de reparto para que no se lo lleven puesto”, concluyó sobre la iniciativa oficial.

El proyecto, que consta de 18 artículos, plantea la reforma del sistema de jubilaciones de privilegio de la justicia y el servicio exterior y establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial, con la mira puesta en reducir el déficit fiscal de estos regímenes especiales.