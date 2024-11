Diputados: el Gobierno jugó fuerte y forzó fracaso de sesión dispuesta para modificar la ley de DNU

El oficialismo presionó a los gobernadores y logró que la oposición no consiguiera el quórum para avanzar con la sesión, que fue postergada para la próxima semana,

El Ejecutivo puso sobre la mesa de debate el Presupuesto 2025 y amenazó con retirarse de la discusión y cancelar todas las promesas de obras si votaban con la oposición.

El Gobierno jugó fuerte y lo logró: frente al fracaso inminente por falta de quórum, la oposición decidió levantar la sesión en la que buscaba modificar la ley de DNU y rechazar el decreto que Javier Milei dictó para renegociar la deuda sin pasar por el Congreso; dos temas que impactaban de lleno en el poder del Presidente.

Minutos antes que comience empezaron a bajarse legisladores ligados a mandatarios, como los de Córdoba, e incluso en Unión por la Patria reportaban más bajas que las esperadas. Decidieron reprogramar la sesión para la semana que viene.

El oficialismo salió con los tapones de puntas a hacer caer la sesión y presionó a los gobernadores. Puso sobre la mesa de negociación el debate del Presupuesto 2025, y amenazó con retirarse de la discusión y cancelar todas las promesas de obras previstas si votaban con la oposición.

A la mañana hubo una reunión del PRO y la UCR con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el presidente de la comisión de Presupuesto José Luis Espert y el vicejefe de gobierno, José Rolandi. Espert convocó a la comisión para el jueves, y hay una promesa de, como mucho, dictaminar el martes para votar el Presupuesto el jueves que viene.

Los bloques que habían dado la pelea por esta sesión emitieron comunicados argumentando que la postergación se debía a ese compromiso asumido por el Ejecutivo. De hecho, se jactaban de haber obligado al oficialismo a reactivar el proceso, frente a las sospechas de que no quieren Presupuesto para prorrogar el anterior. «Los gobernadores hicieron negocio con la fuerza nuestra», apuntó un diputado federal.

«Los bloques que convocamos a la sesión especial de hoy decidimos postergarla para el jueves 21/11 a las 11 h. Motiva esta decisión que el oficialismo convocó a la comisión para tratar el presupuesto 2025. Veremos si el Gobierno tiene voluntad o no de tener ley de presupuesto», escribieron en redes desde el bloque de Unión por la Patria, que post sesión hizo catarsis en una reunión de bloque que duró horas.Lo cierto es que una hora antes de que arranque la sesión, la reunión de Labor Parlamentaria terminó con caras largas. Unión por la Patria reconocía que tenía más bajas de las esperadas. Al menos nueve: los cuatro legisladores de Catamarca, Tanya Bertoldi de Neuquén, Liliana Paponet de Mendoza, mientras que Adolfo Bermejo (también de Mendoza) está de viaje y dos santiagueños, aunque José Gómez no podía estar porque está internado.

En la misma línea que UP se expresó Encuentro Federal «Atento el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores que se plasmaría en un dictamen de la comisión de Presupuesto, el bloque Encuentro Federal comparte la postergación», afirmaron aunque adelantaron que seguirán insistiendo, también, con reformar la ley.

De esa bancada, según se pudo confirmar, los diputados que dependen de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) no iban a dar quórum. «Todo está enfocado en el Presupuesto», señalaron cerca de esos mandatarios. Los cordobeses de Martín Llaryora se bajaron minutos antes, tras un llamado de último momento del mandatario.

Incluso en Democracia para Siempre, la nueva bancada radical que preside Pablo Juliano, tuvieron una baja impensada. De los 12, contaban a 11.

A diferencia de este año, en donde la obra pública estuvo parada para el año que viene habrá, y se siguen agregando, obras. Pero el resto de los temas de Presupuesto que exigen, (como la coparticipación de las ATN que no utilizan o que se regrese a las provincias el 1,9% de impuestos coparticipables que utilizaba la AFIP -ahora disuelta- para financiarse) siguen en veremos.

Sin embargo, aseguran que hubo otros «gestos» concretos del oficialismo. Los rumores incluso señalan otorgamientos de créditos y celeridad en algunos trámites por parte de Nación. Así, los diputados de gobernadores se sumaron así a la mayoría del bloque del PRO y de la UCR de Rodrigo De Loredo que ya habían adelantado que respaldarían al Gobierno y no bajarían a la sesión.

A la mañana el jefe de bloque de la UCR, De Loredo, había blanqueado a través de la redes la postura que habían definido a última hora la noche anterior: no dar quórum. «La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman», aseguró a la vez que reconoció que la modificación de la ley de DNU debe hacerse, pero no ahora.

«La reforma de los DNU es necesaria, porque los decretos están reglamentados por una mala ley que impulsó el peronismo allá por 2006», afirmó, pero agregó: «La cuestión es cuándo hacerlo. A este gobierno con minoría parlamentaria se le quiere aplicar en este tema un estándar institucional, inédito para el tiempo que lleva, en comparación de sus antecesores, incluido el de Mauricio Macri.

La «doble vara» no se concilia con lo republicano».

En la tarde del lunes el PRO, que tuvo la reunión de mesa ejecutiva del partido con Mauricio Macri al frente, confirmó que también respaldaría al Gobierno y no daría quórum.

«No vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana NO daremos quórum y, en el caso que se logre, NO vamos a votar con el kirchnerismo», aseguraron.

Fuentes parlamentarias aseguraron que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llamó a casi todos los gobernadores en la noche previa a la sesión para persuadirlos.

Antes de la sesión, Francos declaró que «existen algunos sectores que buscan un mecanismo para ponerle trabas a la gestión del Presidente» y que le parece parece «un abuso político, que no tiene una justificación histórica de lo que ha sido el proceso democrático y de reforma constitucional».