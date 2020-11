Diputados: el oficialismo buscará ratificar todas medidas aplicadas por la emergencia sanitaria

Compartir

En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados, con el voto mayoritario del oficialismo, buscará ratificar y reconocer con rango de ley a la estrategia sanitaria de la provincia de Formosa frente al brote del coronavirus, abarcando a los decretos del Poder Ejecutivo Provincial y a las resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 dictados y a dictarse en el ejercicio de sus respectivas competencias y en el marco de la emergencia publica en materia sanitaria vigente en todo el territorio nacional.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate dijo que “quieren tratar un proyecto que seguramente el texto fue elaborado por el Poder Ejecutivo y buscaron la firma de algunos diputados del Frente de Todos, es sobre la ratificación de las políticas y decretos que utilizaron para la emergencia sanitaria por Covid-19”.

Disparó que este “tema” no estaba previsto y que “seguramente lo proponen para seguir profundizando la grieta que hay entre el derecho de los ciudadanos y las medidas que adopta la mesa del Covid, los fallos del Juzgado Federal por los habeas corpus dispuestos por los distintos abogados de la oposición, planteando fundamentalmente el derecho de los ciudadanos a poder entrar a su provincia”.

“Lo que pretenden con el proyecto es ratificar todo lo hecho por el PEP. Nosotros creemos que hay muchas cosas que se hicieron mal, pero está bien que tratemos este tema, me parece que algunas medidas adoptadas son ilegales”, continuó.

“Vemos que hay un abuso de autoridad por parte del Poder Ejecutivo que se escuda en esta emergencia sanitaria para coartar la libertad de los formoseños, no solamente de los que estamos adentro sino también de los que estamos afuera”, lanzó.

Clarificó el legislador que será bueno el debate y que “seguramente nosotros estaremos expresando nuestra posición”.

Al referirse exclusivamente al tema a tratar dijo que “es un proyecto” y “en los fundamentos hablan de los decretos que se han dictado durante esta cuarentena, es como un paraguas diciendo que todo lo que hizo la provincia está bien entonces le damos rango de ley”.

“A mí me parece que esto entorpece más el diálogo que estamos buscando nosotros; ayer hubo una marcha muy importante pidiendo libertad, justicia y que la provincia mire a los varados que tienen que pasar las mil y unas para volver a su provincia. Vemos que hay una clara violación a los derechos individuales y una provincia que no quiere hacer caso a los mandatos del Juzgado Federal y permanentemente agrede a la oposición”, cerró diciendo.

