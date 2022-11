Diputados formoseños impulsarán el reconocimiento a los caídos del 5 de Octubre

Compartir

Los representantes de ambos bloques llegaron a un consenso para impulsar la ley de reparación y reconocimiento a los formoseños caídos en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29. «Lo importante es que salga del consenso y superemos la grieta», manifestó Fernando Carbajal, diputado nacional por la UCR, al Grupo de Medios TVO.

«Ya habían proyectos que en su momento habían presentado Ricardo Buryaile, que llegó a tener tratamiento, Mario Arce, que durante su gestión también había presentado reiterados proyectos, y en la finalización del gobierno de Mauricio Macri el día 6 de diciembre se sacó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual también se reconocía esta indemnización, que nunca llegó a ser aplicado ni ejecutado», explicó el legislador.

El nuevo proyecto, impulsado por los legisladores locales en la cámara nacional, cuenta con un consenso político más amplio que los anteriores proyectos y busca reconocer e indemnizar a los familiares de los soldados caídos en el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 el 5 de octubre de 1975.

Ante esto, Carbajal agregó que presentó el proyecto «cumpliendo con la promesa que había hecho en la campaña». «Había otros diputados de otros bloques y otras provincias que también habían presentado proyectos pero finalmente lo cierto es que estos siempre tenían un freno del tipo político en sectores del oficialismo. Por suerte en esto se ha logrado avanzar y hemos logrado que entre todos los bloques, fundamentalmente todos los que representamos a la provincia de Formosa, en sacar esta ley», indicó.

Con el consenso político existente, cuestión que no permitía avanzar en los proyectos anteriores, finalmente el nuevo proyecto de ley podría aprobarse incluso antes de que finalicen las sesiones de este año en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

«La discusión en esto nunca fue técnica, no fue del articulado ni del concepto sino que fue siempre del tipo político por lo cual una vez que se logró superar esa objeción, la del tipo político que algunos sectores del oficialismo plantearon, la ley no merece mayores controversias», sostuvo Carbajal.

De aprobarse la ley en la Cámara de Diputados, su tratamiento luego pasará a la Cámara de Senadores, acción que se podría dar durante los primeros meses del ejercicio del 2023.

«Honestamente creo que lo más importante, más allá del alivio económico que esto puede significar para los familiares, es el reconocimiento político e institucional que el Estado Nacional, a través del Congreso Nacional, va a dar, reconociéndose el carácter de víctima y también reconociendo su puesta de vida y, en algunos casos, la entrega de su vida defendiendo las instituciones de la República y del estado de derecho», agregó.

La ley reconocerá a los soldados caídos en el enfrentamiento ocurrido en el año 1975 en defensa del Cuartel y además otorgará una indemnización económica a sus familiares directos.

En este sentido Carbajal resaltó que «lo importante es que salga del consenso y superemos la grieta y las discusiones políticas y partidarias para que le demos a estos ciudadanos, que dieron su vida por la patria el reconocimiento que se merecen». «Creo que prima el consenso», finalizó.

